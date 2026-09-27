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Erdoğan'dan Preveze zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı

Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi yıl dönümünde ve Deniz Kuvvetleri Günü'nde Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile kahraman denizcileri rahmetle andı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan'dan Preveze zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı

Erdoğan'ın paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Paylaşımında, zaferin tarihsel önemine ve donanmaya duyulan saygıya dikkat çekti.

Sözlerin içeriği

Erdoğan mesajında şunları ifade etti: "Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, bu şanlı zaferle Akdeniz’i Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa’yı kahraman leventleriyle birlikte rahmetle yâd ediyorum. Kahraman denizcilerimize üstlendikleri görevlerde Allah’tan muvaffakiyet diliyor, her birine selamlarımı iletiyorum."

Mesajın anlamı

Paylaşım, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde denizcilik mirasına verilen önemi vurguladı ve Türk denizcilerine yönelik takdir iletisini içerdi. Erdoğan'ın ifadeleri, hem tarihi bir anmaya hem de güncel deniz görevlilerine moral vermeye odaklandı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN&#039;IN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIM

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIM

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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