Akademide rotayı bilime çevirdi: KBÜ uluslararası sıralamalarda büyük sıçrama

toplantının ana gündemi:

Karabük Üniversitesinin Kasım ayı senato toplantısı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda öncelikle üniversitenin akademik performansı, uluslararası sıralamalardaki yükselişi ve bilimsel yayın sayılarındaki artış değerlendirildi.

Toplantıya rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ile senato üyeleri katıldı. Eğitim-öğretim planlamaları ve bilimsel üretimin artırılmasına yönelik hedefler kapsamlı biçimde ele alındı.

sıralama ve akademik göstergeler:

Rektör Kırışık, üniversitenin uluslararası görünürlüğündeki artışı somut verilerle paylaştı. KBÜ'nün ScholarGPS sıralamasında Türkiye'de 29'uncu, dünyada 1289'uncu sırada yer aldığı ve 2022'ye kıyasla 1281 basamak yükseldiği belirtildi. Ayrıca, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan KBÜ akademisyenlerinin sayısının 14'ten 22'ye çıktığı vurgulandı.

Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğünce hazırlanan 2023-2026 dönemi kurumsal akademik performans verileri senato üyelerine sunuldu ve değerlendirmeler yapıldı.

eğitim-öğretim stratejileri ve ders planlaması:

Kırışık, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Akademik Yıl Açılış Töreni'nde gündeme getirilen yaklaşımlara atıfta bulunarak, uluslararası başarı gösteren üniversitelerde ders sayılarının daha az olduğuna dikkat çekti. Bu doğrultuda KBÜ'de ders sayılarının kademeli olarak azaltılmasına yönelik bir strateji çalışması başlatıldığı açıklandı.

Akademisyenlerin rol tanımına ilişkin olarak Kırışık, üniversitenin hedefini şu sözlerle özetledi: "Dersin hocası değil de bilimin hocası olacak. Yani hoca ürettikleriyle, bilimsel eserleriyle, bilimsel buluşlarıyla, patentleriyle, markalarıyla, faydalı modelleriyle anılacak. Çok farklı bir döneme giriyoruz arkadaşlar. Bununla başa çıkmanın tek bir yolu var, o da bilimde çok iyi olmak."

sosyalfest ve toplumsal proje çalışmaları:

Toplantıda ayrıca KBÜ öncülüğünde yürütülen Sosyalfest çalışmalarına da yer verildi. İlk etkinlik kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde gerçekleştirilen fikir yarışmasının "Sosyal Vatan" temasıyla düzenlendiği, bu tür etkinliklerin toplumsal farkındalık ve akademik-toplumsal etkileşimi güçlendirmeye yönelik olduğu kaydedildi.

Senato, hem akademik performansı daha üst seviyelere taşımaya yönelik somut adımların atılması hem de Sosyalfest gibi girişimlerle üniversitenin toplumsal etki alanının genişletilmesi yönünde tavsiyelerle toplantıyı sonlandırdı.

ULUSLARARASI SIRALAMALARDA ÜST SIRALARDA YER ALAN ÜNİVERSİTELERDE DERS SAYISININ DAHA AZ OLDUĞUNA DİKKATİ ÇEKEN KIRIŞIK, BU DOĞRULTUDA KBÜ'DE DERS SAYILARININ KADEMELİ OLARAK AZALTILMASINA YÖNELİK STRATEJİ ÇALIŞMASI BAŞLATILDIĞINI BELİRTTİ.