Gaziantep’te üniversite toplulukları iş birliği için bir araya geldi

Üniversite öğrenci toplulukları Mutfak Sanatları Merkezi'nde buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin "Öğrenci Dostu Gaziantep" vizyonu doğrultusunda düzenlenen Üniversite Öğrenci Toplulukları Buluşması, kentteki dört üniversiteden temsilcileri aynı çatı altında topladı. Mutfak Sanatları Merkezi’nde (MSM) gerçekleştirilen programa; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, HKÜ Öğrenci Dekanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Osman Demir, rektör yardımcıları, daire başkanları, öğrenci dekanlığı temsilcileri ve öğrenci topluluklarının başkanları katıldı.

Programda öne çıkan mesajlar:

Başkan Fatma Şahin, gençliğin ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek ekonomik zenginliğin artık doğal kaynaklarla değil, nitelikli insan kaynağıyla ölçüldüğünü vurguladı. Şahin, “Siz bizim gözümüzün nuru, başımızın tacı, geleceğimizsiniz. Siz gençler, benim gözümde geleceğin barışını sağlayacak çok özel beyinlersiniz” diyerek öğrencilere güven aşıladı. Ayrıca gençlerin vizyonlarını genişletmek için düzenlenen yurt dışı kültür gezilerinden söz ederek Bosna-Hersek örneğini ve okuma önerilerini paylaştı: “Aliya İzzetbegoviç okuyun, Nurettin Topçu okuyun.”

Prof. Dr. Şehmus Demir ise küresel dönüşüme vurgu yaparak, eski yöntemlerle bilgiye ulaşmanın artık yetersiz kaldığını belirtti: “Bugün dünya gerçekten çok büyük bir dönüşümden geçiyor. Dolayısıyla her şeyin değiştiği bir ortamda bizim de kendimizi değiştirmemiz ve dönüştürmemiz gerekiyor.”

Prof. Dr. Güner Dağlı, üniversitelerin bilgi aktarma, bilgi üretme ve bölgesel katma değer sağlama görevlerinin yerel yönetimlerin gençlik destekleriyle tamamlandığını ifade etti ve belediye ile üniversiteler arasındaki iş birliğinin önemine değindi. HKÜ Öğrenci Dekanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Osman Demir ise böylesi bir organizasyonun kent ölçeğinde ilk örneklerinden biri olduğunu ve öğrencilerin farklı üniversitelerle iş birliği kurma fırsatı bulduğunu vurguladı.

Belediyenin gençlik desteği ve etkinlik programı:

Gaziantep’te 2026-2027 eğitim-öğretim yılı itibarıyla faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının sayısal dağılımı şöyle: GAÜN 97, HKÜ 65, GİBTÜ 62 ve SANKO Üniversitesi 31 olmak üzere toplam 255 aktif topluluk bulunuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni akademik yıl başlangıcından itibaren topluluk tanıtım günlerine organizasyon ve koordinasyon desteği sağladı ve yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenledi.

Belediye tarafından sunulan faaliyetler arasında bilim, sanat ve spor gezileri; Rumkale Tekne Turu ve Cam Teras gezisi; antik kent turları; konaklamalı ve günübirlik gençlik kampları; e-spor etkinlikleri; binicilik faaliyetleri ve teknik geziler yer aldı. Ayrıca üniversite topluluklarıyla ortak sportif etkinlikler düzenlendi ve GAÜN ile GİBTÜ bünyesindeki öğrenci topluluklarının etkinlikleri için belediyeye bağlı gençlik merkezleri ücretsiz olarak tahsis edildi.

Gençlik merkezlerinde Ekim ayı boyunca "Kampüste Sinema Günleri" ve canlı müzik etkinlikleri düzenlenirken, üniversite yurtlarındaki kitap kafelerde öğrencilerin talep ve önerilerini toplamak üzere gençlik liderleri görevlendirildi. Öğrenci topluluklarına ayrıca Genç Gaziantep Uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak, uygulamanın aktif kullanımının sağlanması ve sosyal-kültürel hayata katılımın artırılması için sinema, tiyatro, spor müsabakaları ve konser biletleri hediye edildi.

Toplantı, yerel yönetim ile üniversiteler arasındaki iş birliğini somut projeler ve destek mekanizmalarıyla pekiştirmeyi, öğrenciler arası etkileşimi artırmayı ve Gaziantep’in "öğrenci dostu" kimliğini güçlendirmeyi hedefleyen bir adım olarak değerlendirildi.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN "ÖĞRENCİ DOSTU GAZİANTEP" VİZYONU KAPSAMINDA DÜZENLENEN "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI BULUŞMASI", KENTTEKİ 4 ÜNİVERSİTEDEN 255 AKTİF ÖĞRENCİ TOPLULUĞU TEMSİLCİSİNİ VE AKADEMİK YÖNETİCİLERİ MUTFAK SANATLARI MERKEZİ’NDE (MSM) BİR ARAYA GETİRDİ.