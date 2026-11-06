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okul öncesi ve ilkokullarda oyun temelli eğitim materyalleri tanıtıldı

Coşkun Esen'in katıldığı toplantıda okul öncesi ve ilkokul için Üç Elma Masalları, Yumuş Tutan, İlkokullar Birlikte Okuyor ve oyun kitapçıkları tanıtıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Ayşe Şen

okul öncesi ve ilkokullarda oyun temelli eğitim materyalleri tanıtıldı

Toplantının kapsamı:

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürlerinin de katıldığı toplantıda, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik yürütülen eğitim çalışmaları tanıtıldı. Yetkililer yeni çalışmalar hakkında katılımcılara bilgilendirme yaptı.

Tanıtılan materyaller ve temalar:

Toplantıda, okul öncesi öğrenciler için hazırlanan Üç Elma Masalları ile yerel masal kahramanımız Yumuş Tutan ve ilgili masal etkinlikleri tanıtıldı.

İlkokullara yönelik İlkokullar Birlikte Okuyor kitapları ile 2026-2027 eğitim öğretim yılı ana teması olan 'Maarifin Kalbinde Oyun' kapsamında kentte hazırlanan Oyun Temelli Öğrenme Kitapçıkları hakkında bilgiler paylaşıldı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ COŞKUN ESEN, OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN EĞİTİM...

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ COŞKUN ESEN, OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN EĞİTİM ÇALIŞMALARININ TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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