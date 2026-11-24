Katılım ve oturum:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ASM Mahmudul Hasan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında konuşmacı olarak yer aldı. Hasan, konferansın programındaki "İklim Finansmanında 25 Yıl: İlerleme, Eksiklikler ve Dönüştürücü Çözümler" başlıklı oturumda küresel iklim politikaları ve finansman mekanizmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İklim finansmanında öncelikler:

Hasan, konuşmasında iklim finansmanında adalet ve erişilebilirlik ilkelerinin ön plana alınması gerektiğini vurguladı. Finansmanın sadece sağlanmasının yeterli olmadığını, aynı zamanda kaynakların etkili ve şeffaf şekilde kullanılmasının önem taşıdığını belirtti.

Uluslararası iş birliği ve uygulama:

Akademisyen Hasan, iklim değişikliğinin en fazla etkilediği toplumların ihtiyaçlarının küresel karar alma süreçlerinde önceliklendirilmesini talep etti ve Birleşmiş Milletler bünyesinde geliştirilen politikaların sahada uygulanmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Konuşmasında ayrıca uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunarak, finansal mekanizmaların erişilebilirliğinin artması gerektiğini söyledi.

Hasan'ın COP31'deki sunumu, iklim finansmanının adil dağılımı ve kaynak yönetimindeki etkinlik konularını gündeme taşıyarak, politika yapıcılar ve uygulayıcılar arasında daha güçlü bir koordinasyon gerekliliğine işaret etti.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ ASM MAHMUDUL HASAN, ANTALYA'DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI'NDA (COP31) KONUŞMACI OLARAK YER ALDI.