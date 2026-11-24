tvhb sürecin takipçisi olacak

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde Soğuksu Milli Parkı’nda öldürülen anne ayı ve yavrularına ilişkin sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. Olaydan duydukları üzüntüyü ifade eden Eroğlu, konunun kısa sürede ve kapsamlı biçimde incelenmesinin önemine vurgu yaptı.

olayın aydınlatılması talebi:

Eroğlu, uluslararası sözleşmeler ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması gerekenlerin araştırılacağını belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ve meslektaşlarıyla görüşmeler yaptıklarını aktardı. Biz en kısa zamanda bu konunun bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz ifadelerini kullandı.

Başkan ayrıca olayın detaylı şekilde soruşturulması gerektiğini; varsa ihmallerin veya mevzuata aykırılığın tespit edilip gerekli idari ve hukuki adımların atılması gerektiğini söyledi. Eroğlu, benzer vakaların tekrarlanmaması için somut önlemler alınmasının zorunlu olduğunu belirtti.

yaban hayatı, insan sağlığı ve sorumluluk:

Eroğlu, hayvan, çevre ve insan sağlığının birbirine bağlı olduğuna dikkat çekti ve şu noktayı öne çıkardı: hayvanları korumadan insanları korumanız mümkün değil. Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların önlenmesi amacıyla önce hayvanların korunması gerektiğini söyledi.

TVHB Başkanı, varsa bir insana saldırı veya tehdit durumunda çeşitli önlemlerle müdahale edilebileceğini ve benzer risklerin öngörülebilir yöntemlerle azaltılmasının mümkün olduğunu kaydetti. Böyle olayların tekrarlanmaması temennisini dile getiren Eroğlu, yaban hayatının korunmasının bilimsel, hukuki ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Son olarak Eroğlu, TVHB olarak bu olayda olduğu gibi gelecekte de yaban hayatının korunmasına yönelik bilimsel ve hukuki mücadeleyi her zeminde sürdüreceklerini ifade etti ve sürecin takipçisi olacaklarının altını çizdi.

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ (TVHB) BAŞKANI ALİ EROĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU