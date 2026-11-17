İlkadım'da hizmet ve yatırımlar ön planda

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz öncülüğünde yürütülen çalışmalar, ilçenin bugünü ve geleceğini birlikte ele alan bir belediyecilik anlayışının izlerini taşıyor. Belediye, ulaşımdan çevre düzenlemelerine, sosyal yaşamdan eğitime kadar geniş bir yelpazede kalıcı çözümler üretmeyi amaçlıyor. Başkan Kurnaz, ilçenin gelişimine katkı sunmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Hizmet odaklı, insan merkezli ve geleceği planlayan belediyecilik anlayışıyla ilçemizin gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.

öncelikli alanlar:

İlkadım Belediyesi’nin çalışmaları altyapı ve üstyapı yatırımlarından toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal desteklere kadar uzanıyor. Ulaşımda rahatlama sağlamak, çevre düzenlemeleriyle yaşam alanlarını iyileştirmek, eğitim ve kültür yatırımlarıyla sosyal dokuyu güçlendirmek belediyenin ana hedefleri arasında yer alıyor. Bu yaklaşımla ilçenin her mahallesine dokunan uygulamalar hayata geçiriliyor ve günlük hayatı kolaylaştıracak projeler öncelik kazanıyor.

geleceğe yönelik adımlar:

Başkan Kurnaz, yapılan yatırım ve hizmetlerin sadece bugünü düzeltmekle kalmayıp, İlkadım’ın geleceğine yönelik güçlü adımlar attığını belirtiyor: "Hayata geçirdiğimiz hizmet ve projelerle hem İlkadım’ın bugününe değer katıyor hem de ilçemizin geleceğine yönelik güçlü adımlar atıyoruz." Belediyeciliğin merkezine insanı koyduklarını söyleyen Kurnaz, "Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var" ifadesiyle sosyal kapsayıcılığa verdiği önemi özetliyor.

İlçede çocuklardan gençlere, kadınlardan yaş almış bireylere kadar toplumun tüm kesimlerine yönelik program ve projelerin sürdürüldüğü, kent değerini artıracak yatırımların planlandığı ve uygulandığı vurgulanıyor. İlkadım Belediyesi, bu kapsamlı yaklaşım sayesinde daha modern, yaşanabilir ve güçlü bir ilçe hedefini adım adım inşa etmeye devam ediyor.

İLKADIM BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK, İLÇENİN İHTİYAÇLARINA KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK VE DAHA MODERN BİR KENT OLUŞTURMAK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.