Asya Aile Konferansı'nda öncelik:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Singapur’da düzenlenen Asya Aile Konferansı kapsamındaki Bakanlar Oturumu’nda konuşarak çocukların çevrim içi ortamda korunmasının ülke politikalarının merkezine yerleştiğini vurguladı. Konferans temasının "Güçlenen Aileler, Gelişen Çocuklar" olduğunu belirten Göktaş, bu anlayışın Türkiye’nin ulusal çalışmalarını şekillendirdiğini söyledi.

Ulusal vizyon ve eylem planı:

Bakan Göktaş, ailelerin ve çocukların beklentilerini karşılayacak mekanizmalar sunmayı hedeflediklerini belirtti. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgemiz ve Eylem Planımızın bu çerçeveyi çizdiğini, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını Aile Yılı, 2026-2035 dönemini Aile ve Nüfus On Yılı ilan etmesinin de uygulamaya odaklanmak için zemin sağladığını aktardı. Göktaş, bu vizyonun düşük doğurganlık ve yaşlanan nüfus koşullarında aile ihtiyaçlarının planlanmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Dijital platformlara iş birliği çağrısı:

Göktaş, sosyal medya düzenlemelerine ilişkin ikincil mevzuatın 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Söz konusu düzenlemelerin 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya hizmetlerine erişimini engellediğini ve 15–17 yaş grubuna yaşlarına uygun ayrı hizmetler ile koruyucu tedbirler getirildiğini ifade etti. Bakan, çocukların güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğunu ve teknoloji şirketlerinin daha güvenli bir dijital ortam oluşturmakta aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında dijital platformların coğrafi sınırları aşarak çocuklara ulaştığına dikkat çeken Göktaş, devletler, sivil toplum ve özel sektör arasında birlikte çalışılarak çocukların güvenebileceği koruyucu tedbirler üzerinde uzlaşılabileceğini ve şirket sorumluluklarının netleştirilebileceğini belirtti. Türkiye’nin bu tedbirleri hayata geçirmek için Asya’daki ortaklarıyla iş birliğine hazır olduğunu vurguladı.

Veriye dayalı izleme ve koruma araçları:

Bakan, politika geliştirmede veri ve erken uyarı sistemlerinin önemine değindi. Bakanlık tarafından geliştirilen Sosyal Risk Haritaları ile risklerin yoğunlaştığı alanlar ve desteğe ihtiyaç duyan ailelerin hane düzeyinde tespiti amaçlandığını anlattı. Ayrıca Türkiye Aile Yapısı Araştırması (TAYA) ve üzerinde çalışılan Aile Endeksi gibi araçların, Aile ve Nüfus On Yılı boyunca kaydedilecek ilerlemenin izlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Göktaş, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişimin aile dinamikleri üzerinde etkili olduğunu, genç nüfusun azalması ve yaşlı nüfusun artmasının iş gücü ve beşeri sermaye açısından risk oluşturduğunu belirterek, ailelerin günlük yaşamlarında çocuk yetiştirme ve koruma konusundaki pratik zorluklarının da dikkate alınması gerektiğini söyledi. UNICEF ile yürütülen çalışmalar ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde 15 ülkenin lider eşlerini bir araya getiren girişimler de konuşmada aktarılardı. Bakan, Türkiye'nin çocukların çevrim içi korunması konusunda hem ulusal hem uluslararası düzeyde somut adımlar atmayı sürdürdüğünü ifade etti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, SİNGAPUR’DA DÜZENLENEN ASYA AİLE KONFERANSI KAPSAMINDAKİ BİR ETKİNLİKTE KONUŞTU