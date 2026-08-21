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Akane uyardı: yaptırımlar uluslararası hukukun çöküşüne işaret edebilir

UCM Başkanı Tomoko Akane, ABD yaptırımlarını beklediğini söyledi; bu adımın 'uluslararası hukukun çöküşü' başlangıcına dönüşmemesini istedi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Akane uyardı: yaptırımlar uluslararası hukukun çöküşüne işaret edebilir

Akane uyardı: yaptırımlar uluslararası hukukun çöküşüne işaret edebilir

Tomoko Akane, ABD tarafından kendisine uygulanan yaptırımın ardından ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı. Japonya merkezli dergi Bungei Shunju tarafından yayımlanan röportajda Akane, sürecin kişisel boyutundan çok hukukun korunmasına odaklandığını vurguladı.

yaptırımın kapsamı:

ABD yönetimi, Gazze’deki iddia edilen soykırım nedeniyle İsrail yetkilileri aleyhindeki yakalama emirleriyle ilişkilendirilen UCM başkanını hedef aldı. Kararda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant aleyhine çıkarılan yakalama emirleri gerekçe gösterildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio 18 Ağustos’ta, Akane ile davada önemli rol oynayan Senegalli kıdemli dava avukatı Abdoulaye Sey hakkında yaptırım uygulandığını duyurdu.

hukuka ilişkin uyarı:

Akane, yayımlanan açıklamasında "Bu sefer bana uygulanan yaptırım, bir dereceye kadar beklediğim bir şeydi, bu yüzden şaşırmadım. Önemli olan, bunun uluslararası hukukun çöküşünün başlangıcı olmasına izin vermemek" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle Akane, yaptırımların sadece bireysel bir hamle olmadığını, daha geniş bir hukukî erozyon tehdidine işaret edebileceğini belirtti.

Akane’nin mesajı, mahkemenin bağımsızlığı ve uluslararası adalet mekanizmalarının işleyişine yönelik endişeleri ön plana çıkarıyor. Açıklama, UCM’nin yetki iddialarına karşı verilen tepkilerin, hukukun evrensel ilkelerinin zayıflamasına yol açma riskine dikkat çekiyor.

Rubio ise yaptırımlara ilişkin açıklamasında, "Bu şahıslar, UCM’nin yargı yetkisini kabul etmeyen ülkelerin yetkililerinin soruşturulması, tutuklanması, gözaltına alınması ve yargılanması yönündeki UCM girişimlerinde doğrudan rol almıştır" sözlerini kullandı. Bu değerlendirme, yaptırımların gerekçesini ve taraflar arasındaki hukuki-politik gerilimin boyutunu ortaya koyuyor.

UCM BAŞKANI TOMOKO AKANE

UCM BAŞKANI TOMOKO AKANE

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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