Eğitim altyapısında adım adım ilerleme: Yayladağı'nda yüksekokul inşaatı tamamlanmaya yakın

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde inşa edilen Mustafa Kemal Üniversitesi Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu projesinde çalışmaların son aşamaya geldiği belirtildi. Bölge için önem taşıyan yatırımın şantiyesinde yürütülen işler, yetkililerin düzenli denetimleriyle takip ediliyor.

Kaymakamın incelemeleri:

Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, inşaat alanında yaptığı incelemede firma yetkililerinden projenin güncel durumu ve tamamlanma sürecine ilişkin bilgi aldı. Yazıcı, işlerin sağlıklı ilerlemesi için yürütülen çalışmaları yerinde gözlemledi ve sorumlulardan ayrıntılı brifing aldı.

İş programı ve koordinasyon:

Firma yetkilileriyle yapılan görüşmede, kalan işlerin planlı biçimde tamamlanması ve projenin teslim aşamasına hazırlanması konularında koordinasyonun önemine vurgu yapıldı. Kaymakam Yazıcı, çalışmaların tamamlanması için yetkililere kolaylıklar dilediğini iletti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki eğitim altyapısının güçlenmesi hedefleniyor. İnşaatın son durumu ve teslim sürecine ilişkin gelişmeler, ilgililer tarafından takip edilmeye devam edecek.

YAYLADAĞI KAYMAKAMI HALİL YAZICI, YAPIMINDA SONA GELİNEN MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ YAYLADAĞI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.