EBYÜ'nün eğitim ve topluma açılan yeni rotası YÖK gündeminde

ziyaretin zemini ve amaçları:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, mazbata töreninin ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı ziyaret etti. Görüşme, üniversitenin mevcut çalışmaları ile kısa ve orta vadeli hedeflerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

eğitim, araştırma ve toplumsal katkı odağı:

Toplantıda, üniversitenin eğitim ve araştırma faaliyetleri ile bu çalışmalardan doğacak toplumsal katkı alanlarında sürdürülebilir projeler üzerinde görüş alışverişi yapıldı. Taraflar, kurumlar arası işbirliği ve ortak akıl ile üniversitenin kapasitesinin güçlendirilmesi ihtiyacında mutabık kaldı.

yönlendirme, temenni ve teşekkür:

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Rektör Kuyrukluyıldız’a yeni görevinde başarı dileklerini ileterek görevinin yükseköğretim camiası açısından hayırlı olmasını temenni etti. Rektör Kuyrukluyıldız ise üniversiteyi eğitim, araştırma ve topluma katkı alanlarında daha ileri taşımak için işbirliğine dayalı bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti ve nazik kabul ve değerlendirmeler için teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. UFUK KUYRUKLUYILDIZ, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR'I ZİYARET ETTİ