Dolar 48,0982 +0,06%
Euro 56,1043 +0,00%
Bist 14.501,49 -0,09%
Altın Gram 7.273,61 +0,12%
EUR/USD 1,1662 -0,05%
Brent Petrol 91,27 -0,98%
--°

Erzincan'da rektörlük devri: Kuyrukluyıldız mazbatasını Özvar'dan teslim aldı

Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan mazbatasını alarak üniversitenin gelişimi için ortak çalışmalara vurgu yaptı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 08:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Erzincan'da rektörlük devri: Kuyrukluyıldız mazbatasını Özvar'dan teslim aldı

Rektör kuyrukluyıldız mazbatasını aldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında düzenlenen törende mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan teslim aldı.

Tören ve temenniler:

Törende Prof. Dr. Erol Özvar, mazbatayı takdim ederek Kuyrukluyıldız'a yeni görevinde hayırlı olmasını diledi ve çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. Sunulan takdimde, üniversitenin akademik kapasitesinin güçlendirilmesi konusundaki beklentiler vurgulandı.

İşbirliği ve yükseköğretim hedefleri:

Rektör Kuyrukluyıldız ise Özvar'a iyi dilekleri ve destekleri için teşekkür etti, üniversitenin gelişimi ile yükseköğretimin ortak hedefleri doğrultusunda YÖK ile işbirliğini sürdürme kararlılığını ifade etti. Törende, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile YÖK arasında yapılacak çalışmaların üniversitenin akademik gelişimine katkı sağlayacağı belirtildi.

Her iki taraf da önümüzdeki dönemde atılacak adımların planlanması ve ortak projelerle yükseköğretim hedeflerine ulaşılmasına yönelik adımların önemine dikkat çekti.

REKTÖR KUYRUKLUYILDIZ MAZBATASINI YÖK BAŞKANI ÖZVAR’DAN ALDI

REKTÖR KUYRUKLUYILDIZ MAZBATASINI YÖK BAŞKANI ÖZVAR’DAN ALDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Türk akademisyen Nebraska-Lincoln'de elektrikli otonom ekim robotu geliştirecek
images

Eğitimde koordinasyon ön planda: Muğla'da haftalık planlama toplantısı
images

MUSKİ personeline yeni nesil atıksu arıtma eğitimi
images

Ücretsiz eğitimle hedefe ulaştı: Darıca Fen Lisesi'ne giren Umut Efe Taşkın

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elektrik işlerinden besiciliğe: TKDK desteğiyle 200 başlık çiftlik kurdu

çukurova'da tıptan aromaya yüzlerce bitkinin korunduğu botanik bahçe

Gizlendiği adreste yakalandı: 26 yıl 15 gün cezası bulunan hükümlü teslim edildi

Hayalini itfaiyecilikle süsledi: Zeynel bir günlüğüne gönüllü amir oldu

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi