Erzincan'da rektörlük devri: Kuyrukluyıldız mazbatasını Özvar'dan teslim aldı

Rektör kuyrukluyıldız mazbatasını aldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında düzenlenen törende mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan teslim aldı.

Tören ve temenniler:

Törende Prof. Dr. Erol Özvar, mazbatayı takdim ederek Kuyrukluyıldız'a yeni görevinde hayırlı olmasını diledi ve çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. Sunulan takdimde, üniversitenin akademik kapasitesinin güçlendirilmesi konusundaki beklentiler vurgulandı.

İşbirliği ve yükseköğretim hedefleri:

Rektör Kuyrukluyıldız ise Özvar'a iyi dilekleri ve destekleri için teşekkür etti, üniversitenin gelişimi ile yükseköğretimin ortak hedefleri doğrultusunda YÖK ile işbirliğini sürdürme kararlılığını ifade etti. Törende, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile YÖK arasında yapılacak çalışmaların üniversitenin akademik gelişimine katkı sağlayacağı belirtildi.

Her iki taraf da önümüzdeki dönemde atılacak adımların planlanması ve ortak projelerle yükseköğretim hedeflerine ulaşılmasına yönelik adımların önemine dikkat çekti.

REKTÖR KUYRUKLUYILDIZ MAZBATASINI YÖK BAŞKANI ÖZVAR’DAN ALDI