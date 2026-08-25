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Dumanlı Tabiat Parkı'nda bozayıların piknik artıklarına yönelmesi ilgi çekti

Erzincan Refahiye'deki Dumanlı Tabiat Parkı'nda anne ve iki yavrusunun piknik artıklarıyla beslenmesi, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 08:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Dumanlı Tabiat Parkı'nda bozayıların piknik artıklarına yönelmesi ilgi çekti

piknik alanlarına inen bozayılar park ziyaretçilerini çekiyor

Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkında son günlerde görülen bozayı ailesi, piknikçilerin bıraktığı yiyecek artıklarıyla beslenirken ziyaretçilerin ilgisini topluyor. Bölgeye gelen vatandaşlar, anne ve iki yavruyu cep telefonlarıyla kayda alıyor.

görüntüler ve ziyaretçi tepkileri:

Parkta çekilen videolarda bozayıların doğal ortamında yiyecek aramaktansa zaman zaman piknik alanlarına gelerek artıklardan beslenmeye çalıştığı görülüyor. Hayvanların insanlara karşı önceki dönemlere göre daha az çekindiği ve bu durumun bazı anların hem ilgi hem de tebessüm kaynağı olmasına yol açtığı bildirildi.

uzman uyarısı ve alınması gereken önlemler:

Uzmanlar, yaban hayvanlarının insanlardan yiyecek almaya alışmasının doğal davranışlarını değiştirebileceğini vurguluyor. Vatandaşların hayvanlara yiyecek vermemesi ve yiyecek artıklarını doğada bırakmaması gerektiği özellikle hatırlatılıyor; aksi halde hayvanların yerleşim alanlarına yaklaşma riski artıyor.

PİKNİKÇİLERİN YİYECEKLERİYLE BESLENEN BOZAYI İLGİ ODAĞI OLDU

PİKNİKÇİLERİN YİYECEKLERİYLE BESLENEN BOZAYI İLGİ ODAĞI OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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