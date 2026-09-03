Dolar 48,3014 +0,01%
Euro 56,3188 +0,33%
Bist 13.932,46 -0,84%
Altın Gram 7.016,89 +2,35%
EUR/USD 1,1631 +0,34%
Brent Petrol 95,80 +0,18%
--°

Akaryakıt istasyonunda yaşanan panikte polis müdahalesi hayat kurtardı

Çankırı Esentepe Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda nefes borusuna şeker kaçan çocuk, polis memurunun Heimlich manevrasıyla kurtarılarak nefes aldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 22:11

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 22:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Akaryakıt istasyonunda yaşanan panikte polis müdahalesi hayat kurtardı

Akaryakıt istasyonunda yaşanan panikte polis müdahalesi hayat kurtardı

Çankırı'nın Esentepe Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, bir kız çocuğunun yediği şeker nefes borusuna kaçtı ve soluk almakta güçlük çekti.

Olayın gelişimi:

İstasyonda bulunanlar durumu fark ederek yardım çağırdı. Müdahale için kısa sürede harekete geçen, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru olaya müdahale etti.

Müdahalenin ayrıntıları:

Polis memuru, çocuğun boğulmasına yol açan yabancı cismi çıkarmak amacıyla Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonucunda çocuğun soluk borusunu tıkayan şeker çıkarıldı ve çocuk yeniden rahat nefes almaya başladı.

O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı ve kayıtlar olayı belgeledi.

NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇAN ÇOCUK, POLİSİN HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTULDU

NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇAN ÇOCUK, POLİSİN HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTULDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uşak'ta takla atan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi
images

Beyşehir'de ardı ardına üç kaza: dört kişi hastaneye kaldırıldı
images

Kocasinan'da çarpışmanın ardından otomobil bina duvarına çarptı
images

Soruşturma derinleşiyor: Bolu'da 34,3 milyonluk 'hayali mesai' ödemesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

bursaspor evinde farklı kazandı, teknik direktörler maçın ana hatlarını değerlendirdi

Beyşehir'de ardı ardına üç kaza: dört kişi hastaneye kaldırıldı

Vali Arslan sahada: kokarcaya rağmen fındık rekoltesi yükseliyor

Konya’nın asırlık lezzetleri Gastrofest’te buluştu

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı