Akaryakıt istasyonunda yaşanan panikte polis müdahalesi hayat kurtardı

Çankırı'nın Esentepe Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, bir kız çocuğunun yediği şeker nefes borusuna kaçtı ve soluk almakta güçlük çekti.

Olayın gelişimi:

İstasyonda bulunanlar durumu fark ederek yardım çağırdı. Müdahale için kısa sürede harekete geçen, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru olaya müdahale etti.

Müdahalenin ayrıntıları:

Polis memuru, çocuğun boğulmasına yol açan yabancı cismi çıkarmak amacıyla Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonucunda çocuğun soluk borusunu tıkayan şeker çıkarıldı ve çocuk yeniden rahat nefes almaya başladı.

O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı ve kayıtlar olayı belgeledi.

NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇAN ÇOCUK, POLİSİN HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTULDU