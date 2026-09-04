Kültür ve kadın sporunun buluşması: Turgutlu yeni sezonu sahneye taşıyor

Kültür ve spor aynı sahnede

Turgutlu Belediyespor, kent kültürünü ve kadın sporunun görünürlüğünü tek bir organizasyonda bir araya getiriyor. 'Kasaba’nın Kültürleri, Kadınları, Takımları' başlıklı Yeni Sezon Forma Lansman Gecesi, 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Etkinlik Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Belediyespor iş birliğiyle, Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi ve Harman Kültür Sanat'ın katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Lansmanın programı:

Gecede Turgutlu'da bir arada yaşayan farklı kültürlerin yöresel halk oyunları sahnelenecek ve Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ile Kadın Voleybol Takımı taraftarlarla buluşacak. Lansmanda ayrıca iki takımın 2026-2027 sezonu için hazırlanmış yeni formaları ilk kez tanıtılacak; basketbol takımının mücadele edeceği lig Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi, voleybol takımının yer alacağı lig ise TVF Kadınlar 2. Ligi olarak açıklandı.

Katılım ve ulaşım:

Programa katılmak isteyen vatandaşlar için Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden saat 19.30'da Ekrem Gürel Kültür Merkezi'ne ücretsiz ulaşım sağlanacak. Organizasyonun ailelere ve sporseverlere açık olduğu, gece boyunca hem kültürel gösteriler hem de takım tanıtımlarının yer alacağı belirtildi.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, lansman öncesi duyduğu heyecanı şu sözlerle ifade etti: "Kadın basketbol ve kadın voleybol takımlarımızla yeni sezona büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. Lansman Gecesi’nde sporcularımızı ve yeni sezon formalarımızın tanıtımını kentimizin kültürel zenginliğiyle aynı sahnede buluşturacağımız farklı bir konsepte imza atacağız. Tüm hemşehrilerimizi Lansman Gecesi’ne davet ediyoruz."

Etkinlik, hem takımların yeni sezona motivasyonunu artırmayı hem de kadın sporunun görünürlüğünü güçlendirmeyi amaçlıyor; tanıtım gecesi yerel kültürlerle harmanlanmış sunumuyla kentin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

TURGUTLU BELEDİYESPOR’UN YENİ SEZON FORMA LANSMANI, KENTİN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ İLE KADIN SPORUNUN GÜCÜNÜ AYNI ORGANİZASYONDA BULUŞTURACAK. "KASABA’NIN KÜLTÜRLERİ, KADINLARI, TAKIMLARI" SLOGANIYLA DÜZENLENECEK GECEDE YÖRESEL HALK OYUNLARI SAHNELENECEK, KADIN BASKETBOL VE VOLEYBOL TAKIMLARININ YENİ SEZON FORMALARI TANITILACAK.