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Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Manisa'nın Selendi ilçesindeki Tütün ve Cirit Festivali'nde sahne alan Merve Özbey, sevilen şarkıları ve havai fişek gösterisiyle izleyicilere coşkulu bir gece yaşattı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 07:20

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 07:23

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EDİTÖR: Doruk Çetin

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Selendi'de kurtuluş coşkusu:

Manisa'nın Selendi ilçesinde, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü anısına düzenlenen Tütün ve Cirit Festivali renkli etkinliklerle sürüyor. 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen organizasyonun üçüncü gününde sahneye çıkan Merve Özbey, Demokrasi Meydanı'nda binlerce izleyiciyle buluştu.

Konserin akışı ve performans:

Açık hava sahnesinde pop müziğin sevilen eserlerini seslendiren Özbey, repertuarındaki hareketli parçalarla gençlerin yoğun ilgisini topladı. Konser alanını dolduran vatandaşlar pek çok şarkıda sanatçıya eşlik etti; sahne performansı ve enerjisi sık sık alkışlandı. Etkinlik programı çerçevesinde düzenlenen konserler, festivalin en çok ilgi gören bölümlerinden biri oldu.

Görsel şov ve gece sonu:

Konser sırasında düzenlenen renkli havai fişek gösterisi gecenin görsel açıdan öne çıkan anları arasında yer aldı. Müzik ve eğlencenin bir arada olduğu gece, gösterinin ardından geç saatlerde sona erdi ve katılımcılar konseri coşkuyla tamamladı.

Yerel yönetimin mesajı:

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban konser öncesi yaptığı konuşmada ilçe halkıyla bu özel günü kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve, "Güzel hatıralar biriktirmeye devam ediyoruz. İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı. Maşallah yine heyecanlıyız ve gururluyuz. Bu özel gecede Merve Özbey ile beraberiz. İyi eğlenceler diliyorum, eğlencenin tadını çıkaralım" sözleriyle katılımcılara iyi dileklerini iletti.

Selendi Tütün ve Cirit Festivali, çeşitli etkinlikler ve konserlerle 5 Eylül'e kadar devam edecek ve ilçede kutlama atmosferi sürdürülmeye devam edecek.

SELENDİ’NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN...

SELENDİ’NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN TÜTÜN VE CİRİT FESTİVALİ’NDE SAHNE ALAN MERVE ÖZBEY, SEVİLEN ŞARKILARIYLA BİNLERCE VATANDAŞA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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