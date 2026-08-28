Akçaabat'tan havalimanına raylı bağ: Trabzon'da 16 istasyonlu hat 1 eylül'de temeli atılıyor

Temel atma ve proje kapsamı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Eylül Salı günü Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi'nin temelinin atılacağını açıkladı. Proje, Akçaabat ilçe sınırlarındaki Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü noktasından başlayıp Trabzon Havalimanına kadar uzanacak şekilde planlandı.

Güzergâh ve istasyonlar:

Toplam uzunluğu 16,2 kilometre olacak hat, kentin doğu-batı aksında önemli bir toplu taşıma omurgası oluşturacak. Uraloğlu’nun verdiği bilgiye göre hattın güzergâhında yer alan istasyonlar şunlar: Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Bayındırlık İskan, Beşirli, Trabzon Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Trabzon Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı. Toplam 16 istasyon ile hizmet verilecek.

Hedeflenen etki ve işletme detayları:

Bakan Uraloğlu, projenin özellikle Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde artan nüfus ve ulaşım talebine cevap vereceğini belirtti. Projenin şehirdeki önemli yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarını aynı raylı sistem üzerinde birleştireceğine vurgu yapıldı; örneğin şehir hastanesinden havalimanına, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden stadyuma doğrudan bağlantı sağlanacak.

Teknik açıdan hattın işletme süresi 26 dakika 14 saniye olarak öngörülüyor. Hat üzerinde çalışacak araçların kapasitesi 360 yolcu ve hattın günlük yolcu sayısının 87 binin üzerinde olması bekleniyor. Bu veriler, hattın hem kent içi hareketliliği rahatlatması hem de ulaşım talebindeki artışı karşılaması açısından önem taşıyor.

Uraloğlu, projenin temelinin 1 Eylül'de atılacağını yineleyerek, hattın tamamlanmasıyla Akçaabat'tan kent merkezine ve havalimanına uzanan önemli noktaların raylı sistemle birbirine bağlanacağını ifade etti. Proje, Trabzon'un toplu taşıma altyapısında dikkate değer bir yenilik olarak öne çıkıyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU