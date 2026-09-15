İznik gölünde 12 saatlik aramanın ardından matematik öğretmeninin cansız bedeni bulundu

Yalova'da görev yapan 43 yaşındaki matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan'ın cansız bedeni, İznik Gölü sahilinden yaklaşık 50 metre açıkta deniz polisi tarafından tespit edilerek sudan çıkarıldı.

bulunma ve nakil işlemleri:

Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Algınkaplan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

arama süreci ve sahadaki bulgular:

Yaklaşık 12 saattir kendisinden haber alınamayan Algınkaplan için Orhangazi ilçesi sınırlarındaki İznik Gölü'nde arama çalışmaları yürütüldü. Öğretmenin, okulun ilk ders gününün ardından okuldan çıktığı ve saat 11.00 sıralarında annesini arayarak gezeceğini söylediği öğrenildi.

Arama sırasında, Algınkaplan'a ait olduğu belirtilen cep telefonu ve kıyafetlerin göl sahilinde bulunduğu, babasına ait 77 DH 455 plakalı otomobilin ise göl kenarında yer aldığı bildirildi. Bu bulguların ardından Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri bölgede çalışma yürüttü.

Oğullarının sudan çıkarıldığı sırada göl kenarında bekleyen anne Hatice ve baba Sadettin Algınkaplan olay anında gözyaşlarına boğuldu.

İZNİK GÖLÜ’NDE KAYIP ÖĞRETMENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI