Dolar 48,6158 -0,02%
Euro 56,2090 +0,12%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.779,19 -0,34%
EUR/USD 1,1555 -0,01%
Brent Petrol 106,30 +0,59%
--°

İznik sahilinde kıyafetleri bulunan öğretmenden 12 saattir haber yok

Yalova'da görevli matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan'ın otomobili İznik Gölü kıyısında, cep telefonu ve kıyafetleri sahilde bulundu; arama çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 01:14

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 01:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

İznik sahilinde kıyafetleri bulunan öğretmenden 12 saattir haber yok

İznik Gölü çevresinde yürütülen aramalarda sonuç bekleniyor

Yalova Abdülhamithan Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan 43 yaşındaki İlhan Algınkaplan'dan yaklaşık 12 saattir haber alınamıyor. Öğretmenin babasına ait otomobil, İznik Gölü kıyısında bulunurken; cep telefonu ve kıyafetleri göl sahilinde tespit edildi.

Olayın tespiti ve bildirimi:

Algınkaplan, ilk dersin ardından okuldan çıktı. Saat 11.00 sıralarında annesini arayarak gezeceğini söyleyen öğretmenden daha sonra iletişim sağlanamadı. Yapılan incelemede öğretmenin babasına ait 77 DH 455 plakalı otomobilin göl kenarında olduğu, cep telefonu ile kıyafetlerin de sahilde bulunduğu bildirildi. Bu bulguların ardından durum jandarma ekiplerine ve ilgili kurumlara iletildi.

Arama kurtarma çalışmaları nasıl ilerliyor:

İhbar sonrası bölgeye sevk edilen Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri göl sahili ve çevresinde arama başlattı. Ekipler, hem kıyı hattında hem de göl içinde çalışmalarını sürdürürken, termal dron ile havadan tarama da yapılıyor.

Algınkaplan'ın babası yaptığı açıklamada oğlunun sabah evden çıktığını, eve gidildiğinde de bulunamadıklarını ifade etti: 'Annesi kahvaltı yapacak mısın diye soruyor. "Hayır anne, ben yaptım" dedi. Daha sonra haber alamıyoruz. Yedek anahtarı vardı; evinde de yoktu. Oğlum polis, o da araştırmalar yaptı. Gölün tarafında olduğu söylendi. Ama hala kendisine ulaşamadık.'

Arama çalışmaları yaklaşık 12 saattir devam ediyor. Ekipler, hem su içi aramaları hem çevre taramasını yoğunlaştırmış durumda; yetkililer bulunduğu takdirde aileye ve kamuoyuna bilgi verileceğini açıkladı.

İZNİK GÖLÜ’NDE KAYIP ÖĞRETMEN ALARMI: 12 SAATTİR HABER ALINAMIYOR

İZNİK GÖLÜ’NDE KAYIP ÖĞRETMEN ALARMI: 12 SAATTİR HABER ALINAMIYOR

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İznik gölünde 12 saatlik aramanın ardından matematik öğretmeninin cansız bedeni...
images

Traktörün devrilmesi tarlada can aldı: Kula'da 56 yaşındaki Hüseyin Leylek hayat...
images

Tali yol manevrası kazayla sonuçlandı: Niğde'de 5 kişi yaralandı
images

Bakırköy’de boşaltılan dört katlı binanın çatısı gece yandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İznik gölünde 12 saatlik aramanın ardından matematik öğretmeninin cansız bedeni bulundu

Traktörün devrilmesi tarlada can aldı: Kula'da 56 yaşındaki Hüseyin Leylek hayatını kaybetti

Ahlat semalarında gün batımında hilal ve Venüs buluştu

Tali yol manevrası kazayla sonuçlandı: Niğde'de 5 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi