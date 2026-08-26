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Kendi asfalt ve agrega tesisleriyle maliyeti düşürdü: Giresun’da 21 milyon lira tasarruf

Giresun İl Özel İdaresi, Tirebolu ve Ülper tesislerinde ürettiği agrega ve asfaltla 2026'da 200 bin ton agregada yaklaşık 21 milyon TL tasarruf sağladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:48

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Kendi asfalt ve agrega tesisleriyle maliyeti düşürdü: Giresun’da 21 milyon lira tasarruf

İl genelinde yol çalışmaları için yerli üretimle maliyetler düşüyor

Giresun İl Özel İdaresi, bünyesindeki konkasör ve asfalt plentlerinde yürüttüğü üretimle il genelindeki yol yapım çalışmalarının önemli bir bölümünün malzeme ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılıyor. Kurumun kendi üretim kapasitesi, piyasadan tedarike kıyasla hem doğrudan maliyet tasarrufu sağlıyor hem de yol programlarının daha esnek yürütülmesine imkân veriyor.

konkasör tesisleri ve yıllık üretim verileri:

Tirebolu ve Ülper konkasör tesislerinde mıcır, filler, taş tozu ve doğal kum üretimi yapılıyor. Tirebolu konkasörünün günlük maksimum kırma kapasitesi 1.500 ton, Ülper tesisinin ise günlük maksimum 1.200 ton seviyesinde bulunuyor. Kurum verilerine göre 2025 yılında tesislerde 280.616 ton malzeme üretilirken, 2026 yılının ilk 7 ayında üretim 224.767,32 ton olarak kaydedildi.

İl Özel İdaresi, Yol Şube Müdürlüğü kapsamında 2026 yılı için 200 bin ton agrega ihalesi gerçekleştirdi; ağustos ayı itibarıyla bunun 170 bin tonu idareye teslim edildi. Kurum hesaplamalarına göre ihale kapsamındaki 200 bin ton agreganın KDV dahil toplam maliyeti 63.480.000 TL olurken, aynı miktarın piyasa şartlarından temin edilmesi durumunda maliyetin yaklaşık 84.480.000 TL düzeyinde olacağı belirlendi. Böylece kendi üretim imkanlarının kullanılmasıyla yaklaşık 21 milyon TL kamu tasarrufu sağlandı.

Tesislerde üretilen malzemeler yalnızca İl Özel İdaresi çalışmalarında kullanılmıyor; talep eden diğer kurum ve kuruluşlara piyasa satış fiyatları üzerinden satış yapılmaya devam ediliyor.

asfalt üretimi, kapasite ve ton başına tasarruf:

Ülper ve Tirebolu’da bulunan asfalt plentlerinin saatlik üretim kapasitesi her biri için 160 ton olarak belirtiliyor. Günlük 9 saatlik mesai planlamasıyla iki tesiste toplam 1.440 ton asfalt üretilebiliyor; uygun hava koşullarında ve mesai düzenlemeleriyle günlük yaklaşık 2 bin ton kapasite üzerinden programlar yürütülüyor.

2026 yılında Tirebolu asfalt plentinde 13.500 ton, Ülper asfalt tesisinde ise 26.600 ton olmak üzere toplam 40.100 ton asfalt üretildi. Bu miktar, 5 metre genişlikte ve 7 santimetre kalınlığında yaklaşık 48,8 kilometrelik yol yapımına karşılık geliyor. Üretilen asfalt, Giresun merkez ve ilçelerindeki yol çalışmalarında kullanıldı; Bulancak, Dereli-Kümbet yolu, Espiye, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar ve Tirebolu öncelikli sahalar arasında yer aldı.

Maliyet hesabında asfaltın plent teslim maliyeti KDV dahil ton başına 4.000 TL olarak, nakliye, serme ve sıkıştırma işlemleri ile birlikte uygulamalı toplam maliyetin ton başına 5.200 TL seviyesinde olduğu belirtildi. Yapılan piyasa araştırmalarına göre aynı uygulamanın ortalama maliyeti ton başına yaklaşık 6.000 TL olarak hesaplandığından, İl Özel İdaresi’nin kendi tesislerinde üretim yapmasıyla ton başına yaklaşık 800 TL tasarruf sağlanıyor.

Yetkililer, kendi üretim imkanlarının sadece maliyet avantajı getirmediğini; aynı zamanda yol yapım programlarının daha etkin planlanmasına, ihtiyaç duyulan tarihte malzeme temin edilebilmesine ve asfalt sezonunun daha verimli kullanılmasına olanak sağladığını vurguluyor. Konkasör ve asfalt tesisleri, yüksek üretim kapasiteleriyle kurumun ihtiyaçlarını karşılamaya ve gerektiğinde diğer kamu kuruluşlarına malzeme sağlamaya devam ediyor.

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ BÜNYESİNDEKİ KONKASÖR VE ASFALT TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜRETİMLE HEM...

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ BÜNYESİNDEKİ KONKASÖR VE ASFALT TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜRETİMLE HEM İL GENELİNDEKİ YOL ÇALIŞMALARININ İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR HEM DE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KAMU KAYNAĞI TASARRUFU SAĞLANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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