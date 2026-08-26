COP31 başkanı Murat Kurum'tan çölleşme ve arazi tahribatına eylem çağrısı

Video mesajı yayımlandı:

Moğolistan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 17. Taraflar Konferansı'nda (COP17) COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un video mesajı katılımcılarla paylaşıldı. Kurum, Türkiye'nin çölleşme ve arazi tahribatıyla mücadelede yürüttüğü politika ve uygulamaları anlatarak COP31 Başkanlığı'nın öncelik alanlarına ilişkin bilgi verdi.

Ankara girişimi ve geçmiş katkılar:

Kurum, Türkiye'nin 2015 yılında COP12'ye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak o süreçte yapılan katkılara işaret etti. Ankara sürecinin, 2030 yılına kadar arazi tahribatının dengelendiği bir dünyaya ulaşma hedefinin uluslararası gündeme dahil edilmesine katkı sunduğunu ve ardından başlatılan Ankara Girişimi'nin özellikle gelişmekte olan ülkelere hedef belirleme ve uygulama desteği sağladığını vurguladı. Bakan Kurum, bu yaklaşımın bugün 100'ü aşkın ülkenin katılımıyla olumlu sonuçlar doğurduğundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İş birliği, öncelikler ve somut adımlar:

Kurum, Rio Sözleşmeleri arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti ve iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ile arazi tahribatının birbirinden ayrı sorunlar olmadığını belirtti. Konuşmasında şu uyarıyı yaptı: "Bugün dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları, bir milyondan fazla türün yok olma tehdidi altında olması ve dünya arazilerinin yüzde 40’a varan bölümünün tahrip olması bize çok açık bir mesaj veriyor; daha hızlı ve daha güçlü adımlar atmalıyız."

Kurum, bu nedenle Rio Sözleşmeleri arasındaki iş birliğinin artırılması ve bu iş birliğinin sahada somut sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Türkiye olarak atılan adımlardan biri olarak Rio Sinerjisi Protokolünün imzalanmasını örnek veren Kurum, COP31 başkanlığını siyasi liderlik, çok taraflı müzakereler ve uygulamanın bir araya geldiği kapsamlı bir süreç olarak tanımladı.

Bakan, COP31 Başkanlığı'nın diyalog, uzlaşı ve aksiyon üzerine kurulu üç temel yaklaşımını da açıkladı: diyaloğun ülkeleri aynı masa etrafında buluşturacağı, uzlaşıyla ortak iradenin güçlendirileceği ve aksiyonla bu iradenin somut sonuçlara dönüştürüleceği mesajını verdi. Bu çerçevede "Artık söz değil, eylem istiyoruz" ifadesini vurguladı.

COP31 eylem gündemi ve Antalya çağrısı:

Kurum, COP31 Eylem Gündemi'nde öncelikli alanlar olarak temiz enerji dönüşümü, Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi, iklime dayanıklı şehirler, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım, yeşil sanayileşme ile Rio sinerjileri başlıklarının belirlendiğini aktardı. Ayrıca COP31'in 2035 uygulama hedeflerine dikkat çekti ve İklim Uygulama Köprüsü aracılığıyla iklim finansmanının sahaya daha hızlı ve etkili ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Mesajını, COP31 zirvesinin kasım ayında Antalya'da düzenleneceğini hatırlatarak sonlandıran Murat Kurum, zirvenin tarihi bir dönüm noktası olacağına inandığını belirtti ve katılımcıları Antalya'da buluşmaya davet etti.

MOĞOLİSTAN'DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ’NİN (UNCCD) 17. TARAFLAR KONFERANSI'NDA (COP17), COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM’UN VİDEO MESAJI YAYIMLANDI.