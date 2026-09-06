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Akdamar Kilisesi'nde yıllık 14. ayin başladı

Van'ın Akdamar Adası'ndaki tarihi Akdamar Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle yılda bir kez açılarak bu yıl 14. kez ayine ev sahipliği yapıyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Akdamar Kilisesi'nde yıllık 14. ayin başladı

Ayin başladı:

Van'daki Akdamar Adası'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığıın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 14. kez düzenlenen ayin başladı. Gevaş ilçesindeki iskeleden kalkan teknelerle adaya gelen Ermeni din adamları ve ziyaretçiler, törende bir araya geldi.

Tören ve katılımcılar:

Ayine katılanlar arasında Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Peder Kirkor Damatyan ve Rahit Harutyun Damatyan ile Amerika Doğu Bölgesi Ermeni Kilisesi Ruhani Önderi Piskopos Mesrop Parsamyan yer aldı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından ayini Piskopos Mesrop Parsamyan yönetirken, Patriğin başkanlık ettiği törende katılımcılar mum yaktı, dua etti ve ilahiler okudu. Din adamlarıyla gelen heyet ve ziyaretçiler arasında kısa sohbetler gerçekleştirildi.

Kilise tarihçesi ve mimari özellikler:

Akdamar Kilisesi, Van Gölü üzerindeki ada üzerinde bulunuyor ve Van Valiliğinin teklifi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı doğrultusunda yılda bir gün ayine açılıyor. Kilise, 915-921 yılları arasında inşa edildi ve daha sonra manastıra dönüştürüldü. Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından Keşiş Manuel'e yaptırılan yapı, Ermeni halkı açısından dini ve kültürel açıdan büyük önem taşıyor.

Kilise, uzun dönem ayin merkezi olarak kullanıldı; 1915 yılına kadar din adamlarının yetiştiği ve düzenli ayinlerin yapıldığı kayıtlı. 1915 sonrasında kapatılan yapının bulunduğu ada sit alanı olarak korumaya alındı, kilise 2007 yılında restore edilerek müze olarak açıldı ve ilk kez 2010 yılında tekrar bir ayine ev sahipliği yaptı.

Adanın ortasında konumlanan kiliseye batı ve güney yönlerinden birer kapı vasıtasıyla giriş sağlanıyor. Duvarlardaki zengin figüratif bezemeler arasında İncil ve Tevrat'tan alınmış sahneler yer alıyor; Yunus Peygamber'in denize atılması, Hazreti Meryem ve kucağında Hazreti İsa, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın cennetten çıkarılması, Hazreti Davut ile Kral Goliat'ın mücadelesi, Samson ikilisi, ateşte üç İbrani genci ve aslan ininde Daniel figürleri öne çıkıyor. Dini ve dünyevi sahnelerin yanı sıra hayvan figürleri de kilise duvarlarında dikkat çekiyor, ancak iç mekandaki fresklerin günümüzde büyük ölçüde bozulduğu görülüyor.

Her yıl sınırlı sayıda gerçekleştirilen bu ayin, Ermeni toplumu için hem dini bir vecibe hem de tarihi mirasa ilişkin özel bir buluşma niteliği taşıyor. Akdamar Kilisesi'nin ada üzerindeki varlığı ve yıllık açılışı, bölgenin kültürel çeşitliliğinin yaşayan bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

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Akdamar Kilisesi'ndeki 14'üncü ayin başladı

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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