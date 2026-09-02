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Sivas'ta kızılırmak yanı yeni fuar merkeziyle ticaretin rotası değişiyor

Sivas Belediyesi, Kızılırmak Projesi yanında 6.445 m² kapalı ve 2.125 m² açık alana sahip fuar merkezi projesini tamamladı; ihale 2027, açılış 2028.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sivas'ta kızılırmak yanı yeni fuar merkeziyle ticaretin rotası değişiyor

proje özellikleri:

Sivas Belediyesi, kent için uzun süredir gündemde olan kalıcı fuar merkezi projesini tamamladı. Merkezin inşa edileceği alan, Kızılırmak Projesi’nin hemen yanı ve Gürün Caddesi üzerinde planlandı. Fizibilite raporlarına göre tesis; 6 bin 445 metrekare kapalı ve 2 bin 125 metrekare açık sergi alanına sahip olacak ve farklı ölçeklerdeki organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

Projenin hayata geçirilmesiyle, fuar organizasyonları için kentte süreklilik sağlayacak, bugün için geçici veya dağınık alanlarda düzenlenen etkinliklerin yerini modern ve kalıcı bir mekan alacak.

zamanlama ve kullanım alanları:

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, proje takvimine ilişkin olarak ihale sürecinin 2027 yılının başında başlatılacağını, merkezin ise 2028 yılında fuarlara hazır hale getirileceğini açıkladı. Başkan Uzun, açılış öncesi düzenlenen Agro Sivas Tarım ve Hayvancılık Fuarı öncesinde projeyi duyurarak sürecin hızlandığını vurguladı.

Başkanın ifadelerine göre merkez yalnızca tarım ve hayvancılık fuarlarına hizmet etmeyecek; gıda, sanayi, yapı, otomotiv, mobilya ve teknoloji başta olmak üzere çok sayıda sektörde etkinlik düzenlenecek. Bu sayede Sivaslı firmalar ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtma imkânı bulacak, üreticiler, alıcılar ve sektör temsilcileri aynı platformda buluşacak.

beklenen ekonomik katkı:

Projenin Kızılırmak Projesi ile yan yana konumlandırılması, bölgedeki ticari ve sosyal canlılığa doğrudan katkı hedefliyor. Merkeğe şehir dışından gelecek katılımcı ve ziyaretçilerin konaklama, ulaşım, yeme-içme ve alışveriş harcamalarıyla kentin ekonomisine olumlu yansıma bekleniyor.

Uzun ayrıca Sivas’ın ihtiyaçlarını ertelenen başlıklar olarak görmüyoruz. Şehrimizin eksiklerini tek tek ele alıyor, hazırlığını yapıyor ve hayata geçiriyoruz diyerek projenin yerel üretici ve esnafa yeni fırsatlar sunacağına dikkat çekti. Belediye yetkilileri, ihale ve uygulama süreçlerinin ilerleyen dönemde detaylandırılacağını belirtti.

Fuar merkezinin tamamlanmasıyla Sivas, bölgesel etkinlikler için kalıcı bir adres kazanacak ve kent içi etkinlik altyapısı güçlenecek.

FUAR MERKEZİ PROJESİ

FUAR MERKEZİ PROJESİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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