Gece düşünceleri yoğun hissediliyorsa uzman uyarıyor

Gece düşüncelerinin ardındaki nedenler

Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nden Uzman Psikolog Beste Çokaygil, gün içinde kolaylıkla geçiştirilen düşüncelerin gece yatağa girildiğinde saatlerce zihni meşgul edebildiğini, bunun ise düşüncelerin sayısının artmasından değil çevresel uyaranların azalmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Gün boyunca iş, telefon, sosyal medya ve günlük sorumluluklar dikkatimizi sürekli dış dünyada tutuyor. Gece bu uyaranlar ortadan kalkınca zihnimiz içe dönüyor ve gündüz fark edilmemiş olan düşünceler sessizlik içinde daha belirgin hale geliyor.

Yorgun zihnin karar verme yanılgısı:

Çokaygil, gün sonunda yalnızca bedensel değil zihinsel yorgunluğun da ortaya çıktığını vurguluyor. Yorgun bir zihin duyguları düzenlemede ve olaylara mesafe koymada zorlanır; bu nedenle gündüz çözülebilir görünen bir mesele gece çok daha karmaşık veya umutsuz görünebilir. Uzman, geceleri önemli kararlar vermekten kaçınıp sabaha bırakmayı öneriyor.

Tekrar eden düşünceler ve başa çıkma yöntemleri:

Gece zihni meşgul eden düşüncelerin büyük bölümü geleceğe yönelik kaygılardan oluşuyor. Belirsizlik karşısında zihin çözüm üretmeye çalışırken, yatakta çoğu sorunun pratik bir çözümü olmadığı için düşünmek ruminasyon yani zihinsel geviş getirme haline dönüşebiliyor ve kişi aynı kaygıların etrafında dönmeye devam edebiliyor.

Baş etme stratejileri arasında akla gelen konuları kısa notlar almak, "Bunu yarın düşüneceğim" diyerek zihne sınır koymak, yatmadan önce ekran kullanımını azaltmak ve düzenli bir uyku rutini oluşturmak yer alıyor. Çokaygil, uzun süredir geceleri yoğun kaygı, düşünceleri durduramama veya uyku sorunları yaşanıyorsa mutlaka profesyonel destek alınması gerektiğini ekliyor.

ACIBADEM ESKİŞEHİR HASTANESİ’NDEN UZMAN PSİKOLOG BESTE ÇOKAYGİL