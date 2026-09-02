Dolar 48,2947 +0,05%
Euro 55,9274 -0,02%
Bist 13.916,62 -2,20%
Altın Gram 6.764,53 -0,91%
EUR/USD 1,1575 -0,15%
Brent Petrol 95,04 +0,41%
--°

Çocuklarda kasık fıtığında erken tanı ve zamanında cerrahi hayati önem taşıyor

Dr. Serdar Şiyve, bebek ve çocuklarda sık görülen kasık fıtığının belirtilerini, prematüre-düşük ağırlık riskini ve cerrahi müdahalenin önemini anlattı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Çocuklarda kasık fıtığında erken tanı ve zamanında cerrahi hayati önem taşıyor

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi uyarısı:

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Serdar Şiyve, bebek ve çocuklarda görülen kasık fıtığının erken tanı ve tedavisinin önemine dikkat çekti. Dr. Şiyve, kasık fıtığının karın içindeki bağırsak veya diğer dokuların kasık kanalından dışarı doğru ilerlemesiyle oluştuğunu ve zamanında müdahale edilmezse bağırsak, yumurtalık veya testis dokusunda ciddi hasara yol açabileceğini belirtti.

Belirtiler ve klinik bulgular:

Kasıktaki şişliğin en belirgin işaretlerden biri olduğunu söyleyen Dr. Şiyve, bu şişliğin genellikle bebek ağladığında, ıkındığında, öksürdüğünde veya hareket ettiğinde daha belirgin hale geldiğini bildirdi. Erkek çocuklarda şişlik testis torbasına kadar uzayabilir; kız çocuklarında ise fıtık kesesi içinde bağırsakların yanı sıra yumurtalık da bulunabilir. Çocuk sakinleşince şişlik küçülebilir veya tamamen kaybolabilir, bu nedenle muayene sırasında dikkatli değerlendirme gerektiği vurgulandı.

Risk grupları ve tedavi yaklaşımı:

Dr. Şiyve, kasık fıtığının her yaşta görülebilmesine karşın erkek çocuklarda, prematüre bebeklerde ve düşük doğum ağırlığıyla doğanlarda daha sık rastlandığını belirtti. Çocukluk çağı kasık fıtıklarının kendiliğinden iyileşmediğini ve tanının genellikle çocuk cerrahisi uzmanının muayenesiyle konulduğunu ifade etti. Fıtık tespit edildiğinde aim, bağırsak, yumurtalık veya diğer dokuların fıtık kesesi içinde sıkışmasını önlemektir; bunun için cerrahi tedavi planlanır. Ameliyat zamanı çocuğun yaşı, genel sağlık durumu ve fıtığın özellikleri göz önünde bulundurularak belirlenir ve tanı kesinleştirildikten sonra uygun zamanda cerrahi yapılmasıyla ciddi komplikasyonların önüne geçilebileceği vurgulandı.

GAZİANTEP ÖZEL HATEM HASTANESİ ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI DR. SERDAR ŞİYVE, BEBEKLERDE VE ÇOCUKLARDA...

GAZİANTEP ÖZEL HATEM HASTANESİ ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI DR. SERDAR ŞİYVE, BEBEKLERDE VE ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN KASIK FITIĞININ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Doğumun biçimi değil; sağlıklı bebek ve annenin güvende hissetmesi esas:
images

Gece düşünceleri yoğun hissediliyorsa uzman uyarıyor
images

Sivas'ta kızılırmak yanı yeni fuar merkeziyle ticaretin rotası değişiyor
images

Marmara kazasında İmamoğlu Denizcilik arama kurtarmaya tam destek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mudurnu'da bahçe yangını ormana sıçradı; muhabir kaplumbağayı kurtardı

ColendiBank küresel erişimini BNY iş birliğiyle genişletiyor

Eyüpsultan’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Doğumun biçimi değil; sağlıklı bebek ve annenin güvende hissetmesi esas:

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı