Çocuklarda kasık fıtığında erken tanı ve zamanında cerrahi hayati önem taşıyor

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi uyarısı:

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Serdar Şiyve, bebek ve çocuklarda görülen kasık fıtığının erken tanı ve tedavisinin önemine dikkat çekti. Dr. Şiyve, kasık fıtığının karın içindeki bağırsak veya diğer dokuların kasık kanalından dışarı doğru ilerlemesiyle oluştuğunu ve zamanında müdahale edilmezse bağırsak, yumurtalık veya testis dokusunda ciddi hasara yol açabileceğini belirtti.

Belirtiler ve klinik bulgular:

Kasıktaki şişliğin en belirgin işaretlerden biri olduğunu söyleyen Dr. Şiyve, bu şişliğin genellikle bebek ağladığında, ıkındığında, öksürdüğünde veya hareket ettiğinde daha belirgin hale geldiğini bildirdi. Erkek çocuklarda şişlik testis torbasına kadar uzayabilir; kız çocuklarında ise fıtık kesesi içinde bağırsakların yanı sıra yumurtalık da bulunabilir. Çocuk sakinleşince şişlik küçülebilir veya tamamen kaybolabilir, bu nedenle muayene sırasında dikkatli değerlendirme gerektiği vurgulandı.

Risk grupları ve tedavi yaklaşımı:

Dr. Şiyve, kasık fıtığının her yaşta görülebilmesine karşın erkek çocuklarda, prematüre bebeklerde ve düşük doğum ağırlığıyla doğanlarda daha sık rastlandığını belirtti. Çocukluk çağı kasık fıtıklarının kendiliğinden iyileşmediğini ve tanının genellikle çocuk cerrahisi uzmanının muayenesiyle konulduğunu ifade etti. Fıtık tespit edildiğinde aim, bağırsak, yumurtalık veya diğer dokuların fıtık kesesi içinde sıkışmasını önlemektir; bunun için cerrahi tedavi planlanır. Ameliyat zamanı çocuğun yaşı, genel sağlık durumu ve fıtığın özellikleri göz önünde bulundurularak belirlenir ve tanı kesinleştirildikten sonra uygun zamanda cerrahi yapılmasıyla ciddi komplikasyonların önüne geçilebileceği vurgulandı.

GAZİANTEP ÖZEL HATEM HASTANESİ ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI DR. SERDAR ŞİYVE, BEBEKLERDE VE ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN KASIK FITIĞININ BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ.