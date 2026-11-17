Akdeniz Belediyesi koordinasyonunda mahalle şenlikleri başladı

Akdeniz ilçesinde, çocukların ara tatilini daha canlı ve erişilebilir kılmak amacıyla düzenlenen “Mahallede Şenlik Var” etkinlikleri Çay Mahallesi'nde kapılarını açtı. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen programda tiyatro gösterileri, çocuk şarkıları, baloncuk şovu ve yüz boyama gibi etkinlikler yer aldı. Mahalle sakinleri ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen şenlikte çocuklar şişme oyun parkurlarında doyasıya eğlendi.

Programın içeriği ve katılım:

Çay Mahallesi Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen etkinlikte küçük izleyiciler için mini bir tiyatro gösterisi ve çocuk şarkılarından oluşan bir konser sunuldu. Etkinlik alanında gerçekleştirilen baloncuk şovu ile yüz boyama atölyeleri, çocuklara farklı deneyimler sundu; şişme oyun parkurları ise gün boyunca ilgi gördü. Organizasyonda pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları da yapılarak etkinlikler daha renkli hale getirildi. Aileler de çocuklarıyla birlikte etkinlikleri izleyip katılarak mahalle atmosferine katkı sağladı.

Gelecek günlerin takvimi ve amaç:

Çay Mahallesi’nde başlayan şenlikler, önümüzdeki günlerde üç ayrı mahallede daha devam edecek. Program kapsamında 18 Aralık Çarşamba günü Çilek Mahallesi’nde, 19 Aralık Perşembe günü Mesudiye Mahallesi’nde ve 20 Aralık Cuma günü Güneş Mahallesi’nde etkinlikler düzenlenecek. Akdeniz Belediyesi, bu etkinliklerle çocukların sosyal ve kültürel faaliyetlere erişimini artırmayı, ara tatilde eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamayı ve mahallelerde birlik, beraberlik ile dayanışma duygusunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Yerel düzeyde düzenlenen bu tür şenlikler, hem çocuklara yönelik erişilebilir kültürel içerik sunması hem de mahalle yaşamını canlandırması açısından önem taşıyor. Etkinliklerin sıra geldiği mahallelerde benzer coşkunun ve katılımın sürmesi bekleniyor.

MERSİN’İN MERKEZ AKDENİZ İLÇESİNDE, ÇOCUKLARIN ARA TATİLİ DAHA EĞLENCELİ GEÇİRMELERİ AMACIYLA DÜZENLENEN 'MAHALLEDE ŞENLİK VAR' ETKİNLİKLERİ BAŞLADI.