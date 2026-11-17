Marmaris belediye tiyatrosu İzmir sahnesinde

Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET), şubat ayında sahneye koyduğu ilk oyunu 'Böcekler' ile kısa sürede dikkat çekti. Topluluk, 12-22 Kasım tarihlerinde "Adalet" temasıyla gerçekleştirilen TAKSAV 14. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali kapsamında İzmir'de sahne alarak kent kültürünü yeni izleyicilerle buluşturdu.

Festivalde yankı uyandıran oyun:

'Böcekler', ulusal ve uluslararası 29 oyunun yer aldığı festival programında İzmirli tiyatroseverlerin karşısına çıktı ve ilgi gördü. Eser; sistemi, emeği, adaleti ve kapitalist düzenin işleyişini sorgulayan güçlü bir metaforik anlatı sunuyor. Oyunun geçtiği karanlık ve tekinsiz evren ile ceset yiyen böcekler imgesi, distopik bir atmosfer kurarken aynı zamanda keskin bir mizah ve toplumsal eleştiri barındırıyor.

Yapım bilgileri ve kadro:

Oyunun yazarlığını Alp Bahadır, yönetmenliğini Cengiz Sezgin üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Ayşe Şahin Gençtürk, Zidan Akgül ve Ahmet Deniz Kurnaz yer alıyor. Bu yapı, MABET'in ilk sezonunda gösterdiği iddialı duruşun ve profesyonel yaklaşımın somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

MABET'in ilk yılında kent sınırlarını aşarak farklı illerde sahneye çıkması, Marmaris'in kültür ve sanat üretimi açısından önemli bir kazanım sayılıyor. Topluluk daha önce de Menteşe'de düzenlenen etkinlikte 'Böyledir Bizim Sevdamız' adlı oyunu sergilemiş, böylece Marmaris kaynaklı sahne üretimini farklı izleyici profillerine tanıtmayı sürdürmüştü.

Yerel belediye bünyesinde faaliyet gösteren MABET'in İzmir'deki performansı, hem topluluğun kısa sürede kaydettiği mesafeyi hem de Marmaris'in kültürel dinamizmini görünür kıldı. Festivaldeki karşılaşma, topluluğun gelecekteki turne ve iş birlikleri için de bir referans niteliği taşıyor.

İLK OYUNU “BÖCEKLER” İLE ŞUBAT AYINDA PERDELERİNİ AÇAN MARMARİS BELEDİYE TİYATROSU, 14. ULUSLARARASI İZMİR TİYATRO FESTİVALİ’NDE SAHNE ALARAK MARMARİS’İN SANATINI FARKLI KENTLERDEKİ İZLEYİCİLERLE BULUŞTURDU.