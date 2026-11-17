Arpaçay'da çıkan yangın üreticiyi vurdu:

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde bir üreticiye ait ahırda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı. Olayda ahır ve ev kullanılamaz hale gelirken, traktör zarar gördü. Alevler arasında kalan 18 büyükbaş hayvan ile bir at telef oldu; üretici Tuncer Güler ciddi maddi kayba uğradı.

Yangının nedenleri ve hasarın boyutu:

Yangının geliş süreci hakkında bilgi alan yetkililer, ilk tespitlere göre yangının ahırda başladığını ve kısa sürede yayıldığını belirtti. Yaşanan kayıp, hem barınma alanlarının hem de üreticinin geçim kaynaklarının yok olması anlamına geliyor. Olayın yarattığı etki bölgedeki hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

İl müdürünün ziyareti ve destek mesajı:

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, yangından etkilenen Tuncer Güler'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Aydın, üreticiden yangının meydana geliş sürecine ilişkin bilgi aldı ve yaşanan kayıplardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İl Müdürlüğü'nün üreticinin yanında olduğu vurgulanırken, mağduriyetin giderilmesine yönelik dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yaşanan elim olaydan ötürü üzüntüsünü paylaştı ve üreticiye geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgedeki destek ve incelemelerin devam edeceği belirtildi.

KARS’TA YANGINDA 19 HAYVANINI KAYBEDEN ÜRETİCİYE DESTEK ZİYARETİ(KARS-İHA)