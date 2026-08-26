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Tavşanlı-Emet yolunda yenileme çalışması trafik kontrollü sürüyor

Tavşanlı ile Emet arasındaki karayolunun 8. kilometresinde süren yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Tavşanlı-Emet yolunda yenileme çalışması trafik kontrollü sürüyor

tavşanlı-emet yolunda yürütülen çalışmalar

Kütahya’da, Tavşanlı ve Emet ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun yaklaşık 8. kilometresinde Karayolları ekipleri tarafından yol yapım ve bakım çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar, ulaşımın güvenliğini artırmaya yönelik altyapı ve yüzey düzenlemelerini kapsıyor.

çalışmanın yapıldığı kesim ve trafik düzenlemesi:

Çalışmalar, Karaköy mevkii ile Tepecik beldesi arasındaki güzergahta yoğunlaşıyor. Bu nedenle bölgedeki ulaşım, ekiplerin yönlendirmesiyle kontrollü olarak sağlanıyor. Yol boyunca çalışma alanlarını gösteren işaretlemeler ve ikaz levhaları konuldu.

sürücülere uyarılar ve beklenen iyileştirmeler:

Yetkililer, bölgede seyreden sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız limitlerini aşmamaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergâhta daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hedefleniyor; uygulanan bakım ve onarım işlemlerinin trafik akışına uzun vadede katkı sağlaması bekleniyor.

TAVŞANLI-EMET YOLUNDA ÇALIŞMA: ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

TAVŞANLI-EMET YOLUNDA ÇALIŞMA: ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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