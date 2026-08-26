Bilecik'te şölen havasında 15. olağan il kongresine davet

MHP Bilecik 15. olağan il kongresi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, cuma günü düzenlenecek il kongresi öncesinde partililere ve halka çağrıda bulundu. Özkan, kongrenin 28 Ağustos cuma günü yapılacağını ve etkinliğin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşeceğini bildirdi.

Kongre günü ve program:

Özkan, yapılacak toplantının şölen havasında geçeceğini vurgulayarak katılımın önemine dikkat çekti. Açıklamasında, 'Partimize gönül vermiş herkesi davet ediyorum' sözlerine yer verdi ve organizasyonun birlik ve dayanışma mesajı taşıyacağını belirtti.

Katılımcılar ve çağrı:

Kongreye, MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksuın divan başkanlığı yapacağı, MYK üyesi Osman Gür'ün de katılacağı açıklandı. İl başkanlığı yaptığı çağrıda Özkan, partilileri ve ildeki vatandaşları etkinliğe davet etti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) BİLECİK İL BAŞKANI TALHA ÖZKAN SAĞDAKİ