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Üç haftada 36 saniyede parkuru tamamladı ve Türkiye’nin en iyileri arasına girdi

Tuzla Belediyesi kursuyla yaklaşık üç haftalık hazırlık yapan 17 yaşındaki Muhammed Altuğ Çelebi, İç Güvenlik Fakültesi parkurunu 36 saniyede tamamladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:37

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Üç haftada 36 saniyede parkuru tamamladı ve Türkiye’nin en iyileri arasına girdi

iç güvenlik fakültesi giriş sınavında dikkat çeken süre

Tuzla Belediyesi Spor Müdürlüğü bünyesindeki ücretsiz polislik hazırlık kursuna katılan 17 yaşındaki Muhammed Altuğ Çelebi, İç Güvenlik Fakültesi giriş sınavındaki parkuru 36 saniyede tamamlayarak Türkiye’deki en iyi dereceler arasında yer aldı. Sınavdan yaklaşık bir ay önce karar veren öğrenci, belediyenin kursuna başvurarak kısa süreli ama yoğun bir hazırlık süreci geçirdi.

kısa hazırlık, çarpıcı sonuçlar:

Altuğ, duyurunun ardından antrenör İlkan Erçelik ile yaklaşık üç hafta boyunca düzenli antrenman yaptı. Erkek adaylar için 100 tam puan verilen 41 saniyelik süreden 5 saniye daha iyi bir derece elde eden Altuğ’un 36 saniyelik süresi, sınav sonuçları içinde öne çıktı. Kurs kapsamında yapılan çalışmaların odağı teknik ayrıntılar ve parkurun her bölümünde saniyelerin hesabının yapılması oldu.

antrenör yaklaşımı ve aile desteği:

Kursu yöneten antrenör İlkan Erçelik, Altuğ’un kısa süredeki gelişimini çevikliği ve azmine bağladı ve eğitimin öğrencilerin hedeflerine göre planlandığını belirtti. Çalışmaların büyük bölümünün Mimar Sinan İlkokulunda sürdürüldüğü, katılımcıların PMYO, BESYO ve Spor Lisesi gibi farklı hedeflere göre ayrı programlarla hazırlandığı aktarıldı. Erçelik, antrenmanlarda her salisenin önemsendiğini ve teknik bilgilerle parkur süresinin kısaltılmasına odaklandıklarını söyledi.

Altuğ başarı sonrası kendine güvendiğini, kısa süreli çalışmanın ve doğuştan gelen bir yatkınlığın birleşmesiyle iyi bir sonuç aldığını ifade etti. Antrenmanlara düzenli katıldığını, zorlandığı anlarda bile vazgeçmeyip üstüne gittiğini vurguladı. Annesi Seçkin Ünver Çelebi de oğlunun başarısına duyduğu güveni ve Tuzla Belediyesi ile antrenörün katkısına teşekkürünü dile getirdi.

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sağlanan bu ücretsiz kursların gençlerin mesleki hedeflerine ulaşmasında önemli bir fırsat sunduğu, kurslar sayesinde birçok öğrencinin sınavlarda başarılı dereceler elde ettiği bildirildi.

TUZLA BELEDİYESİ SPOR MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN POLİSLİK HAZIRLIK KURSUNA KATILAN 17...

TUZLA BELEDİYESİ SPOR MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN POLİSLİK HAZIRLIK KURSUNA KATILAN 17 YAŞINDAKİ MUHAMMED ALTUĞ ÇELEBİ, İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ GİRİŞ SINAVINDA PARKURU 36 SANİYEDE TAMAMLAYARAK DİKKAT ÇEKEN BİR DERECE ELDE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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