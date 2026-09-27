Akdeniz'de uyum ve hazırlık: TCG Burgazada SNMG-2 ile Dynamic Guard-II/26 tatbikatında

Akdeniz'de uyum ve hazırlık

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Burgazada korveti, NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 çatısı altında planlanan görev ve tatbikatlara iştirak ederek bölgesel iş birliğine katkı sağlıyor.

göreve katılım ve takvim:

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımına göre TCG Burgazada, 18 Eylül-4 Kasım 2026 tarihleri arasında SNMG-2 görevine katılıyor ve bu görev kapsamında Dynamic Guard-II/26 tatbikatına iştirak ediyor.

tatbikatın ortakları ve icra edilen eğitimler:

Tatbikat süresince TCG Burgazada ile Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS Kountouriotis ve İtalya Deniz Kuvvetleri unsurları ITS Montecuccoli ile ITS Orione 21-25 Eylül 2026 tarihlerinde Taranto Körfezi'nde eğitim faaliyetleri icra etti.

Bu ortak eğitimler, çok uluslu deniz birlikleri arasındaki koordinasyonun ve muharip hazırlığın güçlendirilmesine hizmet ediyor; Burgazada'nın katılımı Türkiye'nin NATO çerçevesindeki deniz varlığını ve eğitim iş birliklerini sürdürülebilir kıldığını ortaya koyuyor.

TCG BURGAZADA KORVETİ, 18 EYLÜL-4 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA NATO DAİMÎ DENİZ GÖREV GRUBU-2 (SNMG-2) GÖREVİNE VE SNMG-2 GÖREVİ KAPSAMINDA DYNAMİC GUARD-II/26 TATBİKATI'NA KATILACAK.