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Odunpazarı'nda YENİ Parti ilçe başkanlığı seçimi itiraz ve arbede ile sona erdi

YENİ Parti Odunpazarı seçiminde 3 oy farkla kazanan Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı'ya itiraz, salonun karışması üzerine oyların merkeze gönderilmesine karar verilmesine yol açtı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 21:14

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 21:17

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EDİTÖR: Elif Demir

Odunpazarı'nda YENİ Parti ilçe başkanlığı seçimi itiraz ve arbede ile sona erdi

Seçimde itiraz ve arbede

Eskişehir'de yapılan YENİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı seçiminde ilk açıklanan sonuçlar, partide tansiyonu yükseltti. Resmi olmayan sonuçlara göre Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı bin 439 oy alırken, diğer aday Rahmi Çınar bin 436 oyda kaldı. Üç oyluk farkın ardından Rahmi Çınar sonucu itiraz ederek tüm sandıkların yeniden sayılmasını talep etti.

oy dağılımı ve itiraz:

Divan Başkanlığı, itirazı değerlendirilebileceğini belirterek, sayım öncesi salonda güvenliğin sağlanması amacıyla yalnızca iki adayın ikişer temsilcisinin kalmasını, diğer partililerin salonu boşaltmasını istedi. Bu karar bağlamında sayım için kısa süreli bir araya gelme planlandı.

salondaki gerginlik ve süreç:

Salonun boşaltılmasının istendiği anda taraflar arasında sözlü tartışma başladı ve kısa sürede arbede çıktı. Yaşanan arbede sırasında güvenlik güçleri ve divan heyeti zor anlar yaşadı. Olayların kontrolden çıkması üzerine sandıkların salonda yeniden sayılmasına son anda karar verilmedi.

Gerginlik ve güvenlik endişeleri nedeniyle oyların salon içinde tekrar sayılmaması kararı alındı; itiraz sürecinin ve seçim sonuçlarının nihai olarak karara bağlanması amacıyla tüm seçim evraklarının YENİ Parti Genel Merkezi'ne gönderileceği bildirildi.

KAVGA

KAVGA

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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