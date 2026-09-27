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Burhaniye’de kurs bahçeleri gençlerin kullanımına uygun hale getirildi

Burhaniye'de Diyanet Gençlik Merkezi ve Koca Cami Kur'an Kursu bahçelerindeki yenileme çalışmaları büyük oranda tamamlandı; gençlere düzenli alan sunulacak.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 21:23

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Burhaniye’de kurs bahçeleri gençlerin kullanımına uygun hale getirildi

bahçe düzenlemeleri yeni eğitim dönemine hazırlanıyor

Burhaniye ilçesinde, Diyanet Gençlik Merkezi ile Koca Cami Kur’an Kursu bahçelerinde yürütülen yenileme ve iyileştirme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Proje, yeni eğitim dönemi öncesinde alanların daha düzenli, kullanışlı ve gençlerin ihtiyaçlarına uygun hâle getirilmesini hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Yapılan düzenlemelerde mevcut bahçe alanlarının düzenlenmesi, kullanım kolaylığı sağlayacak küçük iyileştirmeler ve gençlerin etkinliklerine uygun mekân düzenlemeleri ön plana çıktı. Çalışmaların planlanması ve uygulanmasında din görevlilerinin aktif rol aldığı, emek ve özveriyle sürdürüldüğü belirtildi.

gözlem ve hedefler:

Çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu ile Şube Müdürü Ali Rıza Akgün yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve emeği geçenlere teşekkür etti. Gençlik Merkezi sorumlusu Vaiz Mahmud Vanlıoğlu ise yenilenen alanların yeni eğitim döneminde gençlerin ve Kur’an kursu öğrencilerinin daha verimli şekilde istifade edebileceği mekânlar olarak kullanılmasının hedeflendiğini vurguladı.

ÇEVRE DÜZENLENMESİ

ÇEVRE DÜZENLENMESİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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