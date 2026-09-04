Kiev'de SBU merkezine isabet iddiası: Zelenskiy Poklad'ın ofisinin hedef alındığını açıkladı

sbu merkezine isabet:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya paylaşımında Rusya'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) başkent Kiev'de, Volodymyrska Caddesi'nde ve Aziz Sofya Katedrali karşısında bulunan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) merkez binasına isabet ettiğini duyurdu.

zelenskiy'nin beyanı:

Zelenskiy, İHA'nın binadaki Güvenlik Servisi Başkanı Oleksandr Poklad'ın ofisine doğrudan nişan aldığını bildirdi ve Poklad'a "her şey hazır olduğunda Ruslara uygun, somut bir yanıt vermesi" talimatı verdiğini belirtti. Başkan ayrıca ordunun bu yanıtı destekleyeceğini ifade etti.

bölgeye müdahale:

Açıklamada, olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi. Yetkililer tarafından yapılacak değerlendirmeler ve resmi doğrulamalar bekleniyor.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, RUS İNSANSIZ HAVA ARACININ UKRAYNA GÜVENLİK SERVİSİ'NİN (SBU) GENEL MERKEZİNE İSABET ETTİĞİNİ AÇIKLADI.