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Akhisar odasında birlik vurgusu: başkan Karaoğlan güven tazeledi

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Sami Karaoğlan'ın Beyaz Listesi 5 meslek grubunda önde bitirerek başkanlığa güven tazeledi; süreç huzur içinde geçti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 20:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Akhisar odasında birlik vurgusu: başkan Karaoğlan güven tazeledi

Akhisar odasında birlik vurgusu: başkan Karaoğlan güven tazeledi

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen seçimlerde yeni dönemin meslek komiteleri ve meclis üyeleri belirlendi. İlçe Seçim Kurulu'nun açıkladığı liste bazındaki sonuçlara göre 10 meslek grubunun dağılımında Beyaz Liste 5 grupta, Mavi Liste 2 grupta, bağımsız listeler ise 3 grupta sandıktan önde çıktı. Yarış, mevcut başkan Sami Karaoğlan ile Ufuk Merde ve ekipleri arasında geçerken bazı gruplarda bağımsız adaylar da listelerde yer aldı.

oy verme ve sayım süreci:

Oy verme işlemleri Misak-ı Milli İlkokulu'nda sabah saatlerinde başladı ve saat 17.00'de tamamlandı. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan sayım süreci, adaylar ve oda üyeleri tarafından okul bahçesinde büyük bir heyecanla takip edildi. İlçe Seçim Kurulu tarafından ilan edilen sonuçlar, listelerin hangi meslek gruplarında önde olduğuna ilişkin net tabloyu ortaya koydu.

başkan Karaoğlan'ın değerlendirmesi:

Seçimlerin ardından konuşan mevcut ATSO Başkanı Sami Karaoğlan, sürecin demokratik bir ortamda geçtiğini vurgulayarak sandığa gidip oy kullanan oda üyelerine teşekkür etti. Karaoğlan, yarışan tüm isimleri tebrik etti ve kazanan meslek komitesi ile meclis üyelerine başarı dileğinde bulundu. İlk değerlendirmesinde, "Burada kaybeden yok, kazanan var. Akhisar kazandı" ifadelerini kullanan Karaoğlan, ayrıca "Kazanan inşallah Akhisar’ımız olmuştur. Kazanan tüm dostluklar olmuştur. İnşallah bundan sonra önümüze bakıp hizmetlerimize devam edeceğiz" diyerek birlik mesajı verdi.

AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİMLERİNDE 10 MESLEK GRUBUNUN 5&#039;İNDE SAMİ KARAOĞLAN&#039;IN BEYAZ...

AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİMLERİNDE 10 MESLEK GRUBUNUN 5'İNDE SAMİ KARAOĞLAN'IN BEYAZ LİSTESİ, 2'SİNDE UFUK MERDE'NİN MAVİ LİSTESİ, 3'ÜNDE İSE BAĞIMSIZ LİSTELER SANDIKTAN ÖNDE ÇIKTI. KARAOĞLAN, "BURADA KAYBEDEN YOK, KAZANAN VAR. AKHİSAR KAZANDI" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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