Tokat'ta ticaret borsasında istikrar: Lütfi Bora yeniden başkan seçildi

Seçim sonucu:

Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat Ticaret Borsası'ndaki organ seçimlerinde mevcut başkan Lütfi Bora yeniden göreve getirildi. Açıklanan rakamlara göre Bora'nın listesi üyelerden yeterli desteği alarak seçimi kazandı.

Listelerin oy dağılımı:

Seçimde iki liste yarıştı: mevcut başkanın beyaz listesi ile Ufuk Haykır'ın mavi listesi. Resmi olmayan sonuçlara göre beyaz liste 155 oy alırken, mavi liste 115 oyda kaldı.

İleriye dönük beklentiler:

Yeniden seçilme, borsada yönetim açısından bir süredir süregelen politikalarda devamlılık sinyali veriyor. Üyeler ve paydaşlar, yeni dönemde mevcut yönetimin ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliği, piyasa güveni ve hizmetlerin iyileştirilmesine odaklanmasını bekliyor. Sonuçların resmi ilanı ve görev dağılımının netleşmesiyle yönetimin öncelikleri daha belirgin hale gelecek.

TOKAT TİCARET BORSASI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ORGAN SEÇİMLERİNDE MEVCUT BAŞKAN LÜTFİ BORA, RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ.