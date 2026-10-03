Zeki Özkan yeniden göreve seçildi, Selendi için birlik mesajı

Kongre sonuçları:

YENİ Parti Selendi İlçe Başkanlığı Kongresi parti lokalinde gerçekleştirildi. Kongreye YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de katıldı. Yapılan oylamada kurucu İlçe Başkanı Zeki Özkan 207 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi; diğer aday, Zafer Mahallesi Muhtarı Tevfik Uğur 132 oy aldı. Oylamada 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Özkan'ın mesajı:

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Zeki Özkan, kendisini destekleyen ve desteklemeyen tüm delegelere teşekkür etti. Kongre sürecinin geride bırakılması gerektiğini vurgulayan Özkan, teşkilat içinde birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Özkan, "Hep birlikte çalışacağız" ifadesiyle yeni dönemde ortak hareket edeceklerini ve Selendi için dayanışma içinde olacaklarını söyledi.

Yeni yönetim ve il delegeleri:

Zeki Özkan başkanlığındaki YENİ Parti Selendi İlçe Yönetim Kurulu; Hikmet Bozkurt, Fadime Dedeoğlu, Halil Dilik, Kadir Çağatay Eroğlu, Coşkun Gürbüz, Cemil Kurt, Uğur Sağ, Yıldırım Şafak, Emine Şentürk, Mehmet Ustacı, Şule Uzunkavak ve Hasan Yaman’dan oluştu. Kongrede il delegeliklerine ise Bayram Yörük, Mücahit Köse, İsmail Filiz, Halil Dilik, Cemil Kurt, Zeki Özkan, Yıldırım Şafak, Ozan Özçayır, Hikmet Karataş, Rüştü Eroğlu, Nurullah Metin, Tacettin Sert, Halil İbrahim Çetintaş, Mehmet Emre Özdemir ve İdris Özcan seçildi.

YENİ PARTİ SELENDİ İLÇE BAŞKANLIĞI KONGRESİ’NDE 207 OY ALAN KURUCU İLÇE BAŞKANI ZEKİ ÖZKAN, YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ. RAKİBİ TEVFİK UĞUR’UN 132 OY ALDIĞI KONGREDE 1 OY GEÇERSİZ SAYILIRKEN ÖZKAN, YENİ DÖNEMDE BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE ÇALIŞACAKLARINI SÖYLEDİ.