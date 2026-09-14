Akhisar'da yürütülen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı

Akhisar'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 2 kişi hakkında işlem yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu R.Y. (33) ve E.K. (24) isimli şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

operasyon ve ele geçirilenler:

Ekiplerin şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 ikamet ve 1 araçta yaptığı aramalarda; 55,47 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza hap ve 1,31 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konuldu ve bulgular kayıt altına alındı.

soruşturma ve yasal süreç:

Gözaltına alınan R.Y. ve E.K. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçlamasıyla adli tahkikat başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler mevcutlu olarak Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, operasyonun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştiğini ve ilgili birimlerin iş birliğiyle uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

AKHİSAR’DA NARKOTİK EKİPLERİNİN 1 İKAMET VE 1 ARAÇTA YAPTIĞI ARAMALARDA METAMFETAMİN, SENTETİK ECZA HAP VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ, SEVK EDİLDİKLERİ MAHKEMECE TUTUKLANDI.