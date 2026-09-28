Dolar 48,9770 +0,12%
Euro 55,7130 -0,05%
Bist 12.615,56 -2,20%
Altın Gram 6.568,01 -3,47%
EUR/USD 1,1370 -0,20%
Brent Petrol 98,88 +1,48%
--°

Akhisar’ın genç pedalları Çağlak Kalesi’nde 13 dereceyle döndü

Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası finali Çağlak Kalesi’nde tamamlandı; Akhisarlı sporcular XCC ve XCO etaplarında toplam 13 derece elde etti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Akhisar’ın genç pedalları Çağlak Kalesi’nde 13 dereceyle döndü

Akhisar’da yarışlarda öne çıkanlar:

Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Final Etabı XCO-XCC yarışları Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Çağlak Kalesi mevkiinde yapıldı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen sporcuların katıldığı organizasyonun Short Track (XCC) etabı 26 Eylül, Cross Country (XCO) etabı ise 27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi.

Akhisarlı sporcuların derece listesi:

Short Track (XCC) - 26 Eylül: U11 Kadınlar kategorisinde Elif Koç birinci, Duygu Başar ikinci, Rümeysa Meryem Kaymaz üçüncü oldu. U11 Erkekler kategorisinde Deniz Atlas Tekin ikinci sırayı aldı.

XCC etabında ayrıca U13 Kadınlarda Hilal Kaymaz, U13 Erkeklerde Murad Avcı ve U15 Kadınlarda İlknur Buğlem Karataş dereceler elde etti.

XCO etabı ve genel değerlendirme:

Cross Country (XCO) - 27 Eylül: U11 Kadınlar kategorisinde Duygu Başar birinci, Elif Koç ikinci, Azra Eve Göbet üçüncü oldu. U13 Erkeklerde Murad Avcı, U13 Kadınlarda Hilal Kaymaz ve U15 Kadınlarda İlknur Buğlem Karataş ikinci sırayı aldı.

Organizasyonda Akhisarlı sporcular toplam 13 derece elde ederek ilçeyi başarılı şekilde temsil etti.

ilçe müdürlüğünden tebrik:

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, şampiyonada dereceye giren Akhisarlı sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

YEŞİLAY DAĞ BİSİKLETİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNAL ETABI XCO-XCC YARIŞLARI, MANİSA’NIN AKHİSAR...

YEŞİLAY DAĞ BİSİKLETİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNAL ETABI XCO-XCC YARIŞLARI, MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE BULUNAN ÇAĞLAK KALESİ MEVKİİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TÜRKİYE’NİN FARKLI BÖLGELERİNDEN SPORCULARIN MÜCADELE ETTİĞİ ŞAMPİYONADA AKHİSARLI BİSİKLETÇİLER, ELDE ETTİKLERİ DERECELERLE ÖNE ÇIKTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin'e iki madalya getiren parkurcu Esilay Odabaşı büyükler serbestte şampiyon
images

Muğla'dan Pekin'e: Continental takım kürsü umutlarını canlı tutuyor
images

Karabük Ovacık'ta EkoLider eğitimiyle sürdürülebilir gençlik kampları güçleniyor
images

Sinop'un bisiklet takımı Akhisar'da üç derece elde etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası’nda restoranlarda gıda güvenliği ve ruhsat denetimleri artırıldı

Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’daki eylemi statükoyu yeniden tartışmaya açtı

Mutfak penceresinden girerek bıçakla tehditle cüzdan gaspı yapan şüpheli tutuklandı

MKE'de hayatını kaybeden işçi Kırıkkale'de toprağa verildi

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi