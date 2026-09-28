Akhisar’ın genç pedalları Çağlak Kalesi’nde 13 dereceyle döndü

Akhisar’da yarışlarda öne çıkanlar:

Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Final Etabı XCO-XCC yarışları Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Çağlak Kalesi mevkiinde yapıldı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen sporcuların katıldığı organizasyonun Short Track (XCC) etabı 26 Eylül, Cross Country (XCO) etabı ise 27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi.

Akhisarlı sporcuların derece listesi:

Short Track (XCC) - 26 Eylül: U11 Kadınlar kategorisinde Elif Koç birinci, Duygu Başar ikinci, Rümeysa Meryem Kaymaz üçüncü oldu. U11 Erkekler kategorisinde Deniz Atlas Tekin ikinci sırayı aldı.

XCC etabında ayrıca U13 Kadınlarda Hilal Kaymaz, U13 Erkeklerde Murad Avcı ve U15 Kadınlarda İlknur Buğlem Karataş dereceler elde etti.

XCO etabı ve genel değerlendirme:

Cross Country (XCO) - 27 Eylül: U11 Kadınlar kategorisinde Duygu Başar birinci, Elif Koç ikinci, Azra Eve Göbet üçüncü oldu. U13 Erkeklerde Murad Avcı, U13 Kadınlarda Hilal Kaymaz ve U15 Kadınlarda İlknur Buğlem Karataş ikinci sırayı aldı.

Organizasyonda Akhisarlı sporcular toplam 13 derece elde ederek ilçeyi başarılı şekilde temsil etti.

ilçe müdürlüğünden tebrik:

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, şampiyonada dereceye giren Akhisarlı sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

YEŞİLAY DAĞ BİSİKLETİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNAL ETABI XCO-XCC YARIŞLARI, MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE BULUNAN ÇAĞLAK KALESİ MEVKİİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TÜRKİYE’NİN FARKLI BÖLGELERİNDEN SPORCULARIN MÜCADELE ETTİĞİ ŞAMPİYONADA AKHİSARLI BİSİKLETÇİLER, ELDE ETTİKLERİ DERECELERLE ÖNE ÇIKTI.