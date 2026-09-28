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Düzce'de kıyasıya mücadele bitti: Baha Alptekin 3 bantta il birincisi oldu

Düzce'de 21-27 Eylül 2026'de düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği'nde 56 sporcu yarıştı; Baha Alptekin şampiyon oldu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Düzce'de kıyasıya mücadele bitti: Baha Alptekin 3 bantta il birincisi oldu

Düzce'de 3 bant bilardo il birinciliği tamamlandı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 21-27 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları, 56 sporcu katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuva boyunca sporcular il birinciliği için kıyasıya mücadele etti ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

finalde çekişme:

Final müsabakası, çok sayıda bilardo severe sahne oldu ve şampiyonluk son ana kadar belirsizliğini korudu. Organizasyon sonunda Baha Alptekin zorlu yarışları geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Finali Düzce Basket Spor Kulübü sporcusu Recep Bediroğlu takip etti ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

dereceler ve Türkiye yolcuları:

Üçüncülüğü ise Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Muzaffer Kahraman ile Düzce Ay Spor Kulübü sporcusu Osman Kayıkçı paylaştı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları törenle takdim edildi. Başarılı sporcular, Düzce'yi temsil etmek üzere Ankara Gölbaşı'nda düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Turnuva, yerel kulüplerin rekabetini öne çıkarırken, organizasyonu gerçekleştiren İl Müdürlüğü'nün altyapı ve destek çalışmalarının önemini yeniden gösterdi. Müsabakalar, bölgede bilardonun gelişimine katkı sağlayacak sonuçlar ortaya koydu.

DÜZCE’DE 21-27 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN 3 BANT BİLARDO İL BİRİNCİLİĞİ...

DÜZCE’DE 21-27 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN 3 BANT BİLARDO İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI, 56 SPORCUNUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ, BAHA ALPTEKİN ŞAMPİYON OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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