Dolar 48,6016 +0,15%
Euro 56,4011 +0,02%
Bist 14.423,13 +0,20%
Altın Gram 6.856,74 -0,44%
EUR/USD 1,1600 -0,12%
Brent Petrol 104,29 -3,10%
--°

Akıncı TİHA menzil ve isabette yeni sınırı aştı

Baykar'ın Akıncı TİHA'sı, Roketsan tarafından geliştirilen İHA-300 süpersonik füzeyle Sinop açıklarında 250+ km menzildeki hedefi tam isabetle vurdu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Akıncı TİHA menzil ve isabette yeni sınırı aştı

Atış testi ve sonuçları:

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Akıncı TİHA, Roketsan tarafından tasarlanan İHA-300 süpersonik balistik füze ile gerçekleştirilen atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Testte, Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan Akıncı, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti ve Sinop açıklarında deniz üzerindeki hedefe ateşlenen mühimmat tarafından başarıyla isabet sağlandı. Atışın ardından araç planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya döndü.

Testin teknik önemi ve menzil:

Gerçekleştirilen atışta kullanılan İHA-300 mühimmatı ile 250+ kilometre menzilde tam isabet elde edilmesi, Akıncı'nın uzun menzilli taarruz kapasitelerinde yeni bir aşamayı işaret ediyor. Bu sonuç, platformun entegre mühimmatlarla birlikte hem menzil hem de isabet açısından operasyonel etkinliğini artırdığını gösteriyor.

Katmanlı harekât yeteneği:

Bayraktar Akıncı'ya daha önce entegre edilen İHA-122 ve İHA-230 süpersonik füzelerinin ardından İHA-300'ün de başarılı entegrasyonu, platformun yüksek etkili ve uzun menzilli taarruz kapasitesini bir üst seviyeye taşıdı. Akıncı, farklı görev ihtiyaçlarına göre çeşitli mühimmatları hem kara hem de hava hedeflerine karşı kullanabilen katmanlı bir harekât yapısı sunuyor.

Mühimmat çeşitliliği ve görev kabiliyeti:

Milli TİHA kapsamında bugüne kadar entegre edilen mühimmatlar arasında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN mühimmat ailesi, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE Güdüm Kiti, GÖZDE Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV arayıcı ve lazer arayıcı başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze, ÇAKIR Seyir Füzesi ile EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat yer alıyor. Bu geniş mühimmat yelpazesi, Akıncı'ya yakın mesafeden uzun menzile kadar farklı harp başlığı, güdüm ve menzil seçenekleriyle çok yönlü harekât kabiliyeti sağlıyor.

İhracat başarısı ve Baykar'ın konumu:

Baykar, projelerini öz kaynaklarla yürüterek savunma sanayinde ihracat başarısını sürdürüyor. Şirket, 2025 yılında insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı konumunu korudu ve 2025 ihracat hacmi 2.2 milyar dolar olarak açıklandı. Son yıllarda gelirlerinin yaklaşık %90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının önemli bir lokomotifi haline geldi.

Baykar, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye genelinde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek "İhracatın Şampiyonları" ödülünü aldı. Savunma ve havacılık sektöründe 2021-2024 döneminde ihracat lideri olan şirket, 2023'te sektör ihracatının üçte birini, 2024'te ise dörtte birini tek başına gerçekleştirdi. Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülke ile, Akıncı TİHA için 16 ülke ile olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Bu son atış testi ve İHA-300 entegrasyonu, Akıncı platformunun hem teknik olgunluğunu hem de Baykar'ın milli mühimmat entegrasyonindeki yetkinliğini bir kez daha gösteriyor.

AKINCI TİHA, İHA-300 füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

AKINCI TİHA, İHA-300 füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tünel yatırımlarıyla yollar kısaldı: 38,7 milyon araç geçti
images

Komşuluk bağlarını güçlendirecek ikinci gün evi Kullar Yakacık'ta inşa ediliyor
images

Sinop'un su ürünleri potansiyeli Antalya'da masaya yatırıldı
images

Okula başlamadan önce çocukların diş kontrolü ihmal edilmemeli

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ankara'da şafak vakti operasyonla kurşunlama şüphelisi yakalandı

Maltepe'de cinayet soruşturmasında zanlının ifadesi: 'hakarete uğradım, ruhsatsız tabanca aldım'

İlacın etkisiyle derin uyuyan Murat Güler için ekipler seferber oldu

Taksicilere yeni dönem: fabrika çıkışlı LPG ile yakıt giderleri yarıya iniyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı