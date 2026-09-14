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Kayseri'de Erenköy millet bahçesinde kavga: bıçak ve yumrukla iki yaralı

Kayseri Melikgazi Erenköy millet bahçesinde çıkan kavgada H.G. bıçaklandı, B.Ş. darp edildi; polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 01:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri'de Erenköy millet bahçesinde kavga: bıçak ve yumrukla iki yaralı

Kayseri'de Erenköy millet bahçesinde kavga: bıçak ve yumrukla iki yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'ndeki millet bahçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralanırken, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, H.G. ile B.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların birbirine bıçak ve yumrukla saldırması sonucu H.G. bıçaklanırken, B.Ş. darp nedeniyle yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alıp ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı iki kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kavgaya ilişkin çalışmalar devam ediyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 2 KİŞİ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ BIÇAKLANARAK, 1 KİŞİDE DARP...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 2 KİŞİ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ BIÇAKLANARAK, 1 KİŞİDE DARP SONUCU YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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