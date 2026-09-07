Dolar 48,4177 -0,03%
Euro 56,2914 +0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,56 -1,39%
EUR/USD 1,1621 +0,00%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Akdeniz için büyük seferberlik: Fethiye'de deniz dibi temizliği başlıyor

Çevre Bakanlığı ve TÜCA'nın DERİA projesiyle Fethiye'de 16,2 milyon m³ dip çamuru temizleniyor; Mapa-Şamandıra ile deniz çayırları korunacak.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 07:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Akdeniz için büyük seferberlik: Fethiye'de deniz dibi temizliği başlıyor

Bakan Kurum'un duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında Akdeniz'in korunmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Bakanlık tarafından hayata geçirilen DERİA sistemiyle deniz ekosistemlerinin korunmasının hedeflendiği bildirildi.

projenin hedefleri:

Açıklamaya göre Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamuru temizlenecek. Bu müdahalenin temel amacı, başta deniz çayırları olmak üzere kıyı ve deniz yaşamının sonraki nesillere sağlıklı şekilde aktarılmasını sağlamak.

uygulama ve alınacak önlemler:

Proje kapsamında Mapa-Şamandıra Sistemi devreye alınacak; böylece çapa atılmasına gerek kalmayacak ve hassas alanlar korunacak. Ayrıca kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçilerek deniz trafiğinin düzenlenmesi planlanıyor.

Bakan Kurum, yapılan çalışmaları "Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliği" olarak nitelendirerek, müdahalenin bölgesel deniz sağlığı ve sürdürülebilir kullanım açısından önemine vurgu yaptı. Uygulama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Çevre Ajansı (TÜCA) koordinasyonunda yürütülecek.

Bakan Kurum: &quot;Akdeniz&#039;in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz&quot;

Bakan Kurum: "Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz"

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erçek Gölü'nde gecikmeli flamingo baharı
images

Karapınar'da domates tarlalarında kapsamlı bitki sağlığı denetimi
images

Serik Akbaş'ta alevlerin hızı kontrol altına alındı
images

Aydın sahillerinde caretta seferberliği: 214 yavru denize kavuştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bilecik'te iki köyde saman balyası yangınları: soğutma çalışmaları sürüyor

Karaburun sahilinde cankurtaranın zamanında müdahalesiyle kurtarıldı

Germiyan Sokağı'nda çiniyle buluşma ve usta emeğinin görünür kılınması

Küçüksusuz yakınlarında alevlenen otlar muhtarın tanker müdahalesiyle söndürüldü

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti