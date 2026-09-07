Akdeniz için büyük seferberlik: Fethiye'de deniz dibi temizliği başlıyor

Bakan Kurum'un duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında Akdeniz'in korunmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Bakanlık tarafından hayata geçirilen DERİA sistemiyle deniz ekosistemlerinin korunmasının hedeflendiği bildirildi.

projenin hedefleri:

Açıklamaya göre Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamuru temizlenecek. Bu müdahalenin temel amacı, başta deniz çayırları olmak üzere kıyı ve deniz yaşamının sonraki nesillere sağlıklı şekilde aktarılmasını sağlamak.

uygulama ve alınacak önlemler:

Proje kapsamında Mapa-Şamandıra Sistemi devreye alınacak; böylece çapa atılmasına gerek kalmayacak ve hassas alanlar korunacak. Ayrıca kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçilerek deniz trafiğinin düzenlenmesi planlanıyor.

Bakan Kurum, yapılan çalışmaları "Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliği" olarak nitelendirerek, müdahalenin bölgesel deniz sağlığı ve sürdürülebilir kullanım açısından önemine vurgu yaptı. Uygulama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Çevre Ajansı (TÜCA) koordinasyonunda yürütülecek.

Bakan Kurum: "Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz"