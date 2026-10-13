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niğde'de GETAT merkezi modern tıbba destek sunuyor

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT Merkezi, Sağlık Bakanlığı onaylı hekimlerle 11 alanda modern tedavilere destek sunuyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:51

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

niğde'de GETAT merkezi modern tıbba destek sunuyor

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geleneksel uygulamalar modern tıbba destek veriyor:

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezi, modern tıbbi tedavilere yardımcı olma amacıyla 11 farklı uygulama alanında hizmet veriyor. Merkezdeki uygulamalar, hastaların şikayetleri ve mevcut tıbbi durumları göz önünde bulundurularak uzman hekimler tarafından değerlendiriliyor ve uygulanıyor.

Uygulama kapsamı ve yetkinlikler:

Merkezde uygulanan yöntemler arasında ozon tedavisi, kupa uygulaması, sülük tedavisi, mezoterapi, PRP, hipnoz, apiterapi, fitoterapi, nöral terapi ve akupunktur yer alıyor. Türkiye’de geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları 2014 yılı itibarıyla Sağlık Bakanlığı mevzuatı çerçevesinde düzenleniyor; bu alanda uygulama yapacak hekimlerin Bakanlık tarafından onaylanan eğitimleri tamamlayarak sertifika alması gerekiyor. Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, bu yöntemlerin halk arasında sıkça 'alternatif tıp' olarak anıldığını, ancak hakikaten 'modern tıbbın alternatifi değil, tamamlayıcısı' olduğunu vurguluyor.

Prof. Dr. Kaya, merkezde görev yapan hekimlerin ilgili sertifikaları bulunduğunu ve kurumun toplamda 11 farklı alanda uygulama yapabildiğini belirtiyor. Ayrıca Türkiye genelinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamında 15 uygulama alanı bulunduğu; ancak merkezde farklı hekimlerin eğitimleri doğrultusunda dokuz alanda sertifika sahibi olan uzmanlar da yer aldığı ifade ediliyor.

Hastaya yaklaşım ve örnek vaka:

Başvuran hastaların öncelikle kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu söyleyen Kaya, her hastaya aynı uygulamanın yapılmadığını; muayene, şikayetlerin ayrıntılı sorgulanması ve mevcut tıbbi tedaviler dikkate alınarak uygun yöntemlerin belirlendiğini aktarıyor. Yönetmelik gereği hastaların öncelikle modern tıp yöntemleriyle tedavilerinin sürdürülmesi gerektiği, GETAT uygulamalarının ise bu tedavilere destek olmak amacıyla uygulandığı vurgulanıyor.

Merkezde tedavi sürecinde olan hasta Ezgi Ateş, eklem ağrıları nedeniyle merkeze başvurduğunu, daha önce farklı yöntemler denemesine rağmen şikayetlerinin sürdüğünü söylüyor. Ateş, yaklaşık üç seans ozon tedavisi aldığına ve yorgunluğunda azalma ile sabah daha rahat uyanma hissi gördüğüne dikkat çekiyor. Tedavi sürecinin henüz tamamlanmadığı; toplamda yaklaşık dokuz seanslık bir planın öngörüldüğü belirtiliyor.

GETAT Merkezi yetkilileri, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının güvenli ve etkili biçimde yürütülmesi için hastaların yetkili sağlık kuruluşlarına başvurmasının, uygulamaları gerçekleştirecek hekimlerin gerekli eğitim ve sertifikalara sahip olmasının önemine dikkat çekiyor. Amaç, hastaların modern tıp tedavilerinden vazgeçmeden ek destek alabilmelerini sağlamak olarak özetleniyor.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN GETAT MERKEZİ, MODERN...

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN GETAT MERKEZİ, MODERN TIBBİ TEDAVİLERE DESTEK AMACIYLA UYGULANAN YÖNTEMLERLE HASTALARA HİZMET SUNUYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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