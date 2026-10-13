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Ayesob heyeti Söke'de esnaf taleplerini belediyeyle masaya yatırdı

AYESOB heyeti, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'la pazar yeri, esnaf ve pazarcıların sorunlarını ve çözüm önerilerini görüştü.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ayesob heyeti Söke'de esnaf taleplerini belediyeyle masaya yatırdı

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği heyeti Söke’deydi

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ile birlikte AYESOB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Elgin, Denetim Kurulu Üyesi Metin Özcan ve AYESDEK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Gümüş, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede ağırlıklı olarak Söke pazar yeri ile pazarcı ve esnafın günlük faaliyetlerinde karşılaştığı sorunlar ele alındı.

görüşmenin odak noktaları:

Toplantıda, pazar yerinin altyapı ihtiyaçları, esnafın çalışma koşulları ve taleplerin kayıt altına alınarak önceliklendirilmesi üzerinde duruldu. Heyet ile belediye arasındaki amaç, esnaf teşkilatının geri bildirimlerini doğrudan yerel yönetimle eşleştirerek uygulanabilir çözüm adımları üretmek olarak aktarıldı.

tarafların değerlendirmeleri:

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Esnafımızın her zaman yanındayız. Hemşehrilerimize hizmet sunan, kentimizin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan esnafımızın taleplerini önemsiyoruz. Pazar yerimizle ilgili ihtiyaçları ve pazarcı esnafımızın yaşadığı sorunları, ilgili meslek kuruluşlarımızla birlikte değerlendirerek çözüm üretmek için çalışacağız. Künkcü ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ise toplantının doğrudan iletişim kurma ve ortak çözüm arama açısından önemine işaret ederek, "Esnafımızın taleplerinin takipçisiyiz. Söke’deki esnaf ve pazarcılarımızın yaşadığı sorunları, taleplerini ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla değerlendirdik. Esnafımızın daha iyi şartlarda çalışabilmesi ve emeğinin karşılığını alabilmesi için taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Her iki taraf da, görüşme sonucunda tespit edilecek öncelikli konular için teknik değerlendirme ve ortak çalışma programı oluşturmayı kararlaştırdı. Ziyaret, yerel yönetim ile esnaf kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi mesajını yineleyerek sonlandırıldı.

AYESOB BAŞKANI MUHAMMET ALİ KÜNKCÜ VE BERABERİNDEKİ HEYET, SÖKE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA İBERYA...

AYESOB BAŞKANI MUHAMMET ALİ KÜNKCÜ VE BERABERİNDEKİ HEYET, SÖKE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA İBERYA ARIKAN’I ZİYARET ETTİ. GÖRÜŞMEDE SÖKE PAZAR YERİ İLE ESNAF VE PAZARCILARIN SORUNLARI, TALEPLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ELE ALINDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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