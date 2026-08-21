Akpınar'da ulaşım ve altyapıda final aşaması

Akpınar'da dönüşüm sürüyor:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Akpınar Caddesi'nde yürütülen yol ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Bahsi geçen aks, Fuzuli, Kışla ve İnönü caddelerini Kuzey Kuşak Yolu'na bağlayan şehir içi ulaşımın kilit noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede kaldırım düzenlemeleri, aydınlatma, otopark cepleri ve üstyapı çalışmaları planlandı. Başkan Er, altyapı işleri tamamlanmadan üstyapıya geçilmediğini belirterek, bölgede yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu, doğal gaz, elektrik ve telekom altyapılarının yeniden yapıldığını vurguladı.

Çalışmanın teknik detayları:

Proje kapsamında yolun çift gidiş-çift geliş olarak düzenleneceği ve genişliğinin 30 metre olacağı açıklandı. Akpınar güzergâhı Fuzuli Caddesi'nden başlayıp Söğütlü Camii'nin arkasından dört şeritli devam edecek şekilde planlanıyor ve Akpınar Caddesi üzerinden çevre yoluna bağlantı sağlanacak.

İncelemelerde altyapı ile üstyapının koordineli ilerletildiği, kaldırım ve aydınlatma gibi kamusal kullanım alanlarının modern standartlara uygun hale getirildiği belirtildi. Proje, hem trafikteki akışı düzenlemeyi hem de çarşı içindeki erişilebilirliği artırmayı hedefliyor.

Esnaf ve şehirleşme vizyonu:

Çalışmalar sırasında esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Er, bazı iş yerlerinin yeniden kademeli olarak açılmaya başladığını aktardı. Er, projenin geldiği noktaya ilişkin şunları ifade etti: "Şehirde çok ciddi bir iş yükü vardı ve şu anda burada final aşamasındayız. Akpınar’daki bu yolu kısa süre içerisinde tamamlayıp, açmayı planlıyoruz."

Başkan Er ayrıca Malatya'nın deprem sonrası yeniden yapılanmasında yalnızca onarım değil, geleceğe dönük bir kentsel dönüşüm hedeflediklerini söyledi ve ekledi: "Malatya sadece küllerinden doğmuyor. Sadece depremin yaralarını sarmıyoruz. Biz geleceğin Malatya’sını inşa ediyoruz. Binalarıyla, ofisleriyle, dükkânlarıyla ve konutlarıyla son derece modern, yaşanabilir ve en önemlisi dirençli bir şehir oluşturuyoruz."

Proje kapsamında çarşı merkezinde inşa edilecek otoparklarla birlikte Akpınar Caddesi üzerinde park yasağı uygulanacağı bildirildi. Başkan Er, çalışmaların tamamlanması için vatandaşlardan sabır talep ederek, "Biz de arkadaşlarımızla birlikte daha fazla gayret ederek Malatya’da yaşamın normalleşmesini sağlayacağız. Aslında normalleştik ancak hedefimiz vatandaşlarımıza daha konforlu bir hayat sunmak," dedi.

Yetkililer, altyapı ve üstyapı işleri tamamlandıkça Akpınar'ın hem ticari hayat hem de kentsel görünüm açısından olumlu yönde değişeceğini vurguluyor; yolun kısa süre içinde hizmete açılması hedefleniyor.

MALATYA’NIN KALBİ AKPINAR’DA BÜYÜK DÖNÜŞÜM