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Akpınar'ın Uyuz Hamamı çevresi yenileniyor: üç betonarme yapı planlanıyor

Kırşehir İl Özel İdaresi, Akpınar'daki halk arasında 'Şifa Hamamı' olarak bilinen Uyuz Hamamı'nın çevresini düzenlemek üzere ihaleye çıkıyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Akpınar'ın Uyuz Hamamı çevresi yenileniyor: üç betonarme yapı planlanıyor

Akpınar'da Uyuz Hamamı çevre düzenlemesi ihaleye hazırlanıyor

Kırşehir İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek çalışmada, halk arasında 'Şifa Hamamı' olarak bilinen Uyuz Hamamı ve çevresinin düzenlenmesi amacıyla ihaleye çıkılacağı duyuruldu.

tarihi kullanım ve özellikleri:

Akpınar ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta yer alan hamam, yaklaşık 30 derece sıcaklığındaki tuzlu ve kükürtlü doğal kaynak suyuyla biliniyor. Yaklaşık 150-200 yıldır çevre köy ve ilçelerden gelen vatandaşların yararlandığı alanda, kadınlar ve erkekler için ayrı iki açık havuz bulunuyor.

ihale ve proje kapsamı:

Yürütülecek işin resmi adı 'Kırşehir Akpınar Uyuz Hamamı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi' olarak belirtiliyor. Proje kapsamında alanda üç betonarme bina inşa edilecek ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek.

KIRŞEHİR’İN AKPINAR İLÇESİNDE, HALK ARASINDA &quot;ŞİFA HAMAMI&quot; OLARAK DA BİLİNEN UYUZ HAMAMI VE...

KIRŞEHİR’İN AKPINAR İLÇESİNDE, HALK ARASINDA "ŞİFA HAMAMI" OLARAK DA BİLİNEN UYUZ HAMAMI VE ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ AMACIYLA İHALEYE ÇIKILACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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