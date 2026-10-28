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Silopi'de cumhuriyet bayramı çelenk töreniyle anıldı

Silopi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreniyle kutlandı; ilçe protokolü, Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle andı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 18:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Silopi'de cumhuriyet bayramı çelenk töreniyle anıldı

Silopi'de cumhuriyet bayramı töreni

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tören, ilçe protokolünün katılımıyla resmi bir çerçevede yapıldı ve bayramın anlamına dikkat çekildi.

Törende yer alan yetkililer:

Programa Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Levent Kaya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abbas Arslan ve Silopi Belediye Başkan Vekili Harun Kuday ile ilçe protokolü katıldı. Yetkililer törende çelenk sunma töreni çerçevesinde resmi temsil görevini yerine getirdi.

Cumhuriyetin anlamı ve saygı duruşu:

Törende, cumhuriyetin kuruluşunun taşıdığı önem vurgulanarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı ve minnetle anıldı. Katılımcılar, etkinlik kapsamında Cumhuriyet değerlerinin korunmasının önemine dikkat çekti.

29 EKİM ÇELENK SUNMA

29 EKİM ÇELENK SUNMA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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