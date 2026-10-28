Siirt’te cumhuriyet coşkusu altyapı hamlesiyle geleceğe taşındı

Yeni tesis dualarla hizmete girdi

Siirt’te Cumhuriyetin 103’üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları sırasında kentin altyapı kapasitesini artıracak önemli bir yatırım hizmete açıldı. Siirt Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan Kilitli Parke Taşı Üretim ve Beton Santrali Tesisinin açılışı, törenle gerçekleştirildi.

açılış töreni ve katılımcılar:

Törene Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, il protokolü, adli ve mülki erkan, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti yetkilileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış dualarla başlayıp, kurdele kesimi ve tesis incelemeleriyle son buldu.

Vali Kızılkaya konuşmasında, Cumhuriyetin ruhuyla Siirt’i geleceğe hazırlama hedefinin yatırımlarla somutlaştığını belirtti. 2024 yılında yapımına başlanan Asfalt Plent ve Konkasör Tesisleri’nin 2025 yılında hizmete alındığını hatırlatan Kızılkaya, bu tesisler için geçtiğimiz yıl 234 milyon TL harcandığını; Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla temin edilen 58 ağır iş makinesi için ise 392 milyon TL yatırım yapıldığını açıkladı. Bu iki kaynağın toplamının 626 milyon TL ettiğini vurguladı.

Kızılkaya, altyapı yatırımları kapsamında 2025 ve 2026 yıllarında toplam 261 kilometre sıcak asfalt yol yapıldığını, ayrıca 240 kilometrelik yol ağında bakım ve onarım gerçekleştirildiğini; böylece toplam 501 kilometrelik çalışmayla 371 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldığını paylaştı.

Yatırımların kendi üretim kapasitesi ve öz kaynaklarla hayata geçirilmesinin, kamu kaynaklarında ciddi tasarruf sağladığını belirten Vali Kızılkaya, bu yolla 1 milyar 26 milyon 474 bin TL tutarında kamu kaynağından tasarruf elde edildiğini ifade etti. Bir asırdır yapılan yol uzunluğunu bir yılda aşmayı başardıklarını söyleyen Kızılkaya, bu kapsamda bir yılda 130 kilometrelik BSK asfalt yol tamamlandığını aktardı.

Siirt’te bir ilk olan Kilitli Parke Taşı Üretim ve Beton Santrali Tesisi’nin 115 milyon TL yatırımla hayata geçirildiğini belirten Kızılkaya, bu tesis sayesinde yıllık 37 milyon 220 bin 750 TL tasarruf öngörüldüğünü ve asfalt, parke taşı ile beton tesislerinde toplam 78 vatandaşın istihdam edileceğini dile getirdi.

Kızılkaya konuşmasında ayrıca, gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit ve gaziler için rahmet ve minnet ifadelerini paylaşarak, yatırımların gerçekleşmesinde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, milletvekili Mervan Gül, kamu kurumları, muhtarlar ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tören, tesislerin gezilmesi ve yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından sona erdi; yeni tesisin bölge altyapısına ve yerel ekonomiye katkısının önümüzdeki dönemde daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

SİİRT’TE CUMHURİYETİN 103’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ BÜYÜK BİR COŞKU VE GURURLA KUTLANIRKEN, KENTİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK ÖNEMLİ ALTYAPI YATIRIMLARI HİZMETE AÇILDI.